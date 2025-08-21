Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano brutti momenti per le sorelle Yilmaz. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 agosto alle 14:20 su Canale 5, Zeynep sparirà nel nulla, mentre Halit lascerà Yildiz da sola nella villa, preferendo andare via di casa. Ci sarà spazio anche per le vicende di Ender, che continuerà a tramare alle spalle dei coniugi Argun.

Zeynep scompare, Alihan è disperato

Zeynep si allontanerà dalla festa in seguito a quanto accaduto e sparirà nel nulla. Alihan cadrà, di conseguenza, nel panico, sentendosi anche in colpa per la misteriosa sparizione della sua ex fidanzata.

Anche Yildiz non si darà pace: chiederà a suo marito Halit di aiutarla nelle ricerche, ma quest’ultimo non sarà molto interessato alla faccenda. Yildiz chiederà, quindi, supporto all’ex consorte Kemal. Fortunatamente, Yildiz riuscirà a trovare sua sorella che, intanto, si sentirà terribilmente in difficoltà con Cem, desiderando recuperare il rapporto con lui. Nel frattempo, Halit sarà turbato da quanto accaduto alla festa e riterrà plausibile che il buon nome della famiglia Argun possa essere compromesso.

Halit trascorre una notte di passione con Ender

Intanto, Ender continuerà il suo piano per allontanare Halit da Yildiz, facendosi aiutare anche da Zerrin e Zehra. Halit, invece, vorrà ricucire il rapporto con sua moglie, organizzando una cena romantica per lei, ma Yildiz non gradirà la sorpresa, diffidando del gesto eclatante del consorte.

Ci sarà poi un colpo di scena quando Defne rivelerà ad Halit quanto fatto da Yildiz. Il signor Argun verrà così a sapere che sua moglie gli ha sottratto del denaro con la carta di credito. Ne nascerà una discussione tra i coniugi che avrà delle conseguenze. Mentre Yildiz si dispererà e si farà consolare da Zeynep, Halit andrà via di casa e dormirà in albergo. Ender scoprirà che il suo ex marito è da solo in hotel e ne approfitterà per andare a trovarlo, trascorrendo una notte di passione con lui. Ci sarà anche spazio per le vicende di Emir, che, non appena vedrà Lila, si innamorerà di lei, ma Zeynep e Caner cercheranno di far capire al ragazzo che una possibile storia d’amore con la figlia di Halit sarebbe impossibile.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Kemal ha baciato Yildiz

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Kemal ha stretto un accordo con Ender per rovinare il matrimonio tra Yildiz e Halit. Ender è riuscita, con un escamotage, a far assumere l’ex marito di Yildiz come autista di Erim, dando così libero accesso a Kemal alla villa del signor Argun. Kemal si è quindi imbattuto nell’ex moglie, baciandola non appena l’ha rivista. La moglie di Halit ha respinto il ragazzo, minacciandolo, ma Kemal non ha voluto andarsene. Yildiz ha quindi inventato una scusa con Halit, pregandolo di licenziare immediatamente l’autista scelto da Ender, ma senza successo.