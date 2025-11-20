Nelle puntate finali della seconda stagione di Forbidden Fruit, Alihan e la moglie Zeynep decideranno di trasferirsi all'estero per un lungo periodo di tempo. Accadrà poco dopo il loro matrimonio, quando i due novelli sposi si renderanno conto che, per vivere in tranquillità e non essere coinvolti nei vari conflitti familiari, dovranno lasciare la Turchia. Una partenza decisa in fretta e furia e destinata a cambiare le vicende future di questa dizi turca.

Alihan e Zeynep diventano marito e moglie

Alihan e Zeynep riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore e, nel corso della seconda stagione della soap Tv, diventeranno marito e moglie.

I due novelli sposi non potranno vivere in tranquillità la loro nuova vita da sposati visto che verranno coinvolti, loro malgrado, nelle beghe familiari di Yildiz e Halit. Quest'ultimo infatti, vorrà divorziare dalla moglie dopo che il padre di Yildiz ha sparato a Emir, facendogli rischiare la vita. A gettare benzina sul fuoco ci penserà anche Zehra che insinuerà che sia Yildiz che Zeynep sono destinati a rovinare la vita ai loro rispettivi consorti. Zerrin comincerà a dare credito alle chiacchiere di Zehra e andrà dalla neo cognata facendosi restituire ls spilla appartenuta alla defunta madre, che le aveva donato in occasione del matrimonio

Alihan e Zeynep si trasferiscono negli Usa

Zeynep rimarrà male dal gesto di Zerrin e quando Alihan lo scoprirà di infurierà con la sorella.

Tasdemir arriverà alla conclusione che né i suoi parenti, né quelli di Zeynep riusciranno mai capire che non devono coinvolgerli nelle loro problematiche e prenderà una decisione drastica. L'uomo proporrà alla moglie di trasferirsi per un lungo periodo negli Usa per allontanarsi da un clima sempre più teso e poter vivere la loro quotidianità senza interferenze esterne. Zeynep accetterà con entusiasmo la proposta è da lì a poco i due lasceranno la Turchia e voleranno oltreoceano. La notizia del loro trasferimento giungerà come in fulmine a ciel sereno e Yildiz, seppur rammaricata per la partenza della sorella, sarà felice per lei. Anche Zerrin alla fine, si renderà conto di aver esagerato cercando di intromettersi tra marito e moglie e chiederà perdono sia ad Alihan che a Zeynep prima della loro partenza.

Forbidden Fruit supera i 2 milioni di telespettatori

La soap Tv con Zeynep e Alihan continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 grazie alle trame sempre avvincenti e mai banali. Ogni pomeriggio, è seguita da una media di oltre 2 milioni di telespettatori per uno share del 20%, dati che testimoniano come questa soap sia riuscita in breve tempo a far breccia nel pubblico, così come avevano fatto in precedenza altre dizi turche come Terra amara e Endless Love.