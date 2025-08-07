Le anticipazioni riguardanti le puntate della soap Tv Forbidden Fruit che andranno in onda su Canale 5 dall'11 al 14 agosto 2025 vedranno Yildiz Yilmaz finire nella bufera a causa di una diretta social avviata inavvertitamente e che metterà in imbarazzo Halit Argun. Quest'ultimo punirà la moglie costringendola a chiudere tutti i suoi profili social. Nel frattempo, il matrimonio tra Zehra e Sinan si concluderà nel peggiore dei modi mentre Alihan cercherà in tutti i modi di riconquistare Zeynep.

Yildiz protagonista di uno scandalo sui social

Dopo la riappacificazione tra Halit e Yildiz, i due si trasferiranno a vivere in una nuova casa insieme a Lila ed Erim.

Sarà un nuovo inizio per l'intera famiglia ma ben presto Yildiz commetterà uno scivolone che manderà su tutte le furie Halit. Nel dettaglio, la sorella di Zeynep si troverà coinvolta in uno scandalo mediatico che avrà conseguenze alquanto spiacevoli. Durante una giornata di shopping con un'amica, Yildiz avvierà involontariamente una diretta social in cui lei esprimerà dei commenti taglienti ed inappropriati su una conoscente di Halit. Quando la moglie di Argun si accorgerà che le sue conversazioni sono diventate di dominio pubblico, sarà ormai troppo tardi. Sui social network non si parlerà d'altro che della figuraccia di Yildiz, dando vita ad uno scandalo che finirà sulla bocca di tutti.

Forbidden fruit, Halit punisce Yildiz e la costringe a chiudere tutti i suoi social

Quanto accaduto verrà ben presto alle orecchie di Halit, il quale non reagirà affatto bene. L'imprenditore sarà imbarazzato nonché furioso per l'atteggiamento imprudente di Yildiz e deciderà di punirla severamente, obbligandola a chiudere immediatamente tutti i suoi profili social. In questo modo, Halit cercherà di prevenire ulteriori situazioni imbarazzanti. La moglie si scuserà con lui cercando di fargli capire che si è trattato di un errore innocente ma Halit non vorrà sentire ragioni. Anche Zehra non attraverserà un bel momento, visto che scoprirà che Sinan sta per fuggire all'estero con la sua presunta amante.

In realtà, il chirurgo è stato tratto in inganno da Ender, la quale gli ha fatto credere di voler fuggire con lui, salvo poi avvertire Zehra del piano di fuga del marito. Il matrimonio tra la figlia maggiore di Halit e Sinan giungerà, quindi, al capolinea, mentre Alihan cercherà con ogni mezzo di riconquistare Zeynep.

Forbidden Fruit si ferma il 15 agosto

Forbidden Fruit si ferma venerdì 15 agosto ma si tratta solo di un breve stop visto che la serie turca tornerà regolarmente in onda lunedì 18 agosto. Nel giorno di Ferragosto, non sarà solo Forbidden Fruit a fermarsi, ma anche If You Love, mentre rimane confermata la messa in onda de La forza di una donna che occuperà come sempre lo slot orario che va dalle 17:15 alle 18:40, facendo da traino a Sarabanda, il programma pre-serale di Canale 5 condotto da Enrico Papi.