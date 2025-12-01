La seconda stagione di Forbidden Fruit si concluderà con l'attentato a Ender Çelebi la quale subirà un'aggressione da un misterioso personaggio che la spingerà nelle acque del Bosforo. Tutto farà pensare che la donna possa essere annegata e solo con la messa in onda dalla terza stagione si conoscerà quale sia stato il suo destino, così come si scoprirà se Halit e Yildiz giungeranno davvero al divorzio.

Ender spinta nelle acque del Bosforo: la donna potrebbe essere annegata

Il finale della seconda stagione sarà caratterizzato da numerosi colpi di scena, in primis quello che vedrà Alihan e Zeynep lasciare la Turchia per trasferirsi negli Usa.

Le anticipazioni rivelano inoltre che ci sarà un altro fatto destinato a stravolgere la vita dei personaggi di questa serie Tv e che riguarderà Ender la quale, nella puntata conclusiva della stagione, subirà un attentato. La donna verrà aggredita da un personaggio incappucciato mentre si troverà nel giardino della casa di Halit: Ender verrà spinta nelle acque del Bosforo e rischierà di annegare.

Si chiuderà con questa scena la seconda stagione lasciando aperti molti interrogativi, tra cui: Ender si salverà? Chi è stato ad aggredirla? Domande a cui si potrebbe trovare risposta all'inizio della terza stagione della dizi.

Yildiz e Halit vicini al divorzio: spoiler sul finale della 2ª stagione

L'evento drammatico accaduto a Ender giungerà in concomitanza con l'ennesima grave crisi coniugale tra Halit e Yildiz.

Il magnate avrà chiesto il divorzio alla moglie dopo che il padre di lei Mustafa ha ferito, seppur accidentalmente, Erim alla milza. Halit sarà stanco dei problemi causati dalla famiglia di Yildiz e vorrà la separazione. Yildiz cercherà in tutti i modi di impedire il divorzio ma tutti i suoi sforzi sembreranno essere vani, anche perché Ender studierà un nuovo pianoforte per allontanare definitivamente i due coniugi. Una trappola ben architettata che porterà Halit a cacciare Yildiz da casa senza se e senza ma. La donna troverà ospitalità da Emir e cercherà di dimostrare al marito di essere starà incastrata da Ender. Ecco perché viene da pensare che potrebbe essere stata proprio Yildiz ad attentare alla vita di Ender, considerata da sempre come la sua più acerrima nemica.

Forbidden Fruit è una delle soap più viste di Canale 5

Forbidden Fruit e una delle soap Tv più viste del pomeriggio di Canale 5 con una media giornaliera di 2,3 milioni di telespettatori e uno share del 21%.

Meglio di lei fa La forza di una donna, altra dizi turca di successo che riesce a conquistare uno share giornaliero del 24-25%. Numeri che testimoniano come Mediaset abbia fatto di nuovo centro scegliendo di puntare ancora su prodotti made in Turchia per riempire il palinsesto di Canale 5.