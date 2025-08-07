Nella puntata de La forza di una donna in onda martedì 12 agosto, grazie allo sciopero delle colleghe, Bahar tornerà a svolgere il suo lavoro all'interno della stireria.

Le anticipazioni rivelano che Ferdane inviterà l'intero team a rallentare il lavoro e boicottare la consegna. La signora Sema non avrà altra scelta che richiamare Bahar. Nel frattempo, Nisan prenderà i pidocchi ed avrà dei problemi con i compagni di scuola.

Bahar circondata da tanto affetto

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano, che nel corso del nuovo appuntamento, l'amicizia sarà protagonista e vincerà sulle avversità.

Bahar, Enver, Ceyda e Yeliz saranno sempre più uniti e pronti ad aiutarsi a vicenda.

Yeliz dopo una discussione con suo marito Teoman è rimasta senza un abitazione. Enver avrà subito la soluzione: potrà andare a stare da Ceyda. Resteranno da risolvere ancora due grossi problemi: Bahar che è stata licenziata e Ceyda che ha contratto un grosso debito. La madre di Doruk non si arrenderà e tornerà alla stireria imponendo la sua presenza alla signora Sema e sperando nella sua pietà. Le cose, però, non andranno come sperato e la donna caccerà Bahar in malo modo, invitando il resto delle lavoratrici a proseguire la loro giornata. Ferdane, dinanzi a tale ingiustizia, non resterà a guardare.

La grande solidarietà delle colleghe di Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 12 agosto, Ferdane e le sue colleghe organizzeranno uno sciopero a favore di Bahar. Sema dovendo effettuare una consegna entro tale scadenza, si vedrà costretta a fare un passo indietro. La proprietaria della stireria deciderà di riassumere Bahar. Quest'ultima però, ben presto, si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo problema: Nisan prenderà i pidocchi e questo causerà un grave disagio a scuola. I compagni di classe non perderanno occasione per isolarla, ma Bahar non si lascerà abbattere e troverà il lato positivo anche in questa situazione.

La grande delusione di Bahar verso i suoi amici

Nelle puntate precedenti, tra Bahar e i suoi amici c'è stata una grave crisi.

Tutto è iniziato quando la protagonista ha scoperto che Sirin aveva una relazione con Sarp e Yeliz lo sapeva. Per Bahar è stata una grande mancanza di rispetto e per questo ha smesso di parlare con la sua migliore amica. La donna ha capito che anche Arif ed Enver sapevano tutto di Sirin e per questo si è allontanata anche da loro. Bahar ha avuto bisogno di diversi giorni per metabolizzare la notizia e comprendere che gli amici non l'hanno informata solo per proteggerla. Jale infatti, ha spiegato a Yeliz che Bahar non può sopportare grandi emozioni a causa della sua malattia.