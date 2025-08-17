Nelle nuove trame di Forbidden fruit, Yildiz rientrerà a casa dopo una serata con le amiche in evidente stato di ebbrezza. Halit, furioso per il suo comportamento, non solo la rimprovererà per non aver risposto alle sue chiamate, ma le imporrà anche un divieto categorico: “Non uscirai mai più”.

Halit e Yildiz tra contrasti e interessi

Il matrimonio tra Halit e Yildiz proseguirà tra alti e bassi. È chiaro che lei stia solamente con lui per i soldi, ma d'altro canto Halit si dimostra come un uomo di altri tempi, pronto ad aver al suo fianco più una donna oggetto che una moglie.

Per questo, non sarà propriamente concorde con Yildiz quando si recherà nel suo ufficio per dirgli che quella sera uscire a cena con sua sorella e la cugina Irem.

Yildiz vuole libertà, ma Halit resta legato alle tradizioni

Per lui, una moglie la sera può uscire solamente con il marito. Alla fine, però le consentirà di vedere le due ragazze.

Yildiz uscirà, mentre Halit resterà a casa insieme ai figli. Lui sarà molto critico nei confronti della moglie, lamentandosi del fatto che possa anche disonorarlo uscendo a cena senza di lui. "Papà, i tempi sono cambiati, le mogli escono anche con le amiche", dirà Zehra, ma lui sembrerà non accettare la cosa.

Zehra si ribella al padre: due pesi e due misure in famiglia

Halit mostrerà il suo atteggiamento maschilista e anche Zehra se ne accorgerà: nei confronti di lei e Lila è sempre molto severo, mentre a Erim consente tutti, come invitare a casa loro i suoi amici che non ha mai conosciuto. "Vedi che cosa vuole dire essere il figlio maschio", dirà Zehra sottovoce a Lila.

Yildiz torna a casa ubriaca, Halit esplode di rabbia

Intanto, Yildiz si divertirà durante la serata, forse bevendo un po' troppo. Saranno talmente ubriache che inizieranno a mandare dei messaggi ambigui, come per esempio Zeynep che manderà degli strani messaggi ad Alihan, mentre Irem lo farà con Hakan. Per evitare che l'alcol possa fargli commettere qualcosa di strano, chiederanno al cameriere di custodire i loro cellulari.

Solo che in quell'arco di tempo, Halit chiamerà Yildiz ben 14 volte e la ragazza, ovviamente, non risponderà mai. Si renderà conto delle telefonate solo quando starà rientrando a casa. Il rientro non sarà dei migliori. "Ti ho chiamata un sacco di volte, perché non mi hai risposto", dirà Halit e Yildiz si giustificherà dicendo che il telefono si è scaricato e l'ha dato al cameriere per metterglielo in carico.

Halit si avvicinerà alla bocca della ragazza, "Ma tu hai bevuto", le dirà, cosa che lo farà arrabbiare ancora di più: "Basta, da oggi in poi non uscirai più di casa, sono finite le serate ragazze". Halit si mostrerà autoritario, nonostante il suo comportamento abbastanza birichino con le altre donne.