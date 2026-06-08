Dopo settimane di tensioni, nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il rapporto tra Yildiz ed Ender arriverà a un punto di rottura. Convinta che l'amica le abbia mentito e abbia parlato con Kaya alle sue spalle, Ender deciderà di bloccarla ovunque. Il successivo confronto alla villa degenererà in accuse sempre più pesanti.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz tradisce Ender, amicizia al capolinea

L'amicizia tra Ender e Yildiz attraverserà una crisi profonda. Dopo il divorzio da Kaya, Ender cercherà di tenersi lontana da tutti. Quando Yildiz insisterà per conoscere la verità, le racconterà di essere stata tradita e le chiederà espressamente di non cercare un confronto con l'ex marito.

Yildiz, però, non riuscirà a restare fuori dalla vicenda e finirà per parlare con Kaya. Quando Ender lo scoprirà da altre persone, si sentirà tradita e inizierà a dubitare della sincerità dell'amica.

Ender blocca Yildiz sui social e taglia i ponti

Poco dopo aver scatenato la furia dell'alleata, Yildiz si accorgerà di essere stata rimossa da tutti i profili social di Ender e perfino dai gruppi in comune.

"Ender mi ha cancellata da tutte le parti. È uscita anche dai gruppi", commenterà sorpresa. Decisa a ottenere spiegazioni, le proporrà un confronto faccia a faccia alla villa.

Scontro alla villa, Ender accusa Yildiz

Quando le due donne si ritroveranno faccia a faccia alla villa, la conversazione si trasformerà immediatamente in uno scontro.

Yildiz proverà a minimizzare la situazione, attribuendo il comportamento dell'amica al difficile momento che sta vivendo dopo il divorzio.

Ender, invece, la accuserà apertamente di averle nascosto la verità. "Parli proprio tu, che hai tramato alle mie spalle", le dirà senza mezzi termini. Per Ender il problema non è soltanto il fatto che Yildiz abbia parlato con Kaya, ma soprattutto che non glielo abbia confessato apertamente.

Ender svela il segreto, Halit sente tutto

La discussione prenderà una piega ancora più intima: secondo Ender, Yildiz starebbe costruendo la propria felicità su basi fragili e non sarebbe sincera nemmeno con se stessa.

"Ti sei abituata a questo lusso. Per questo sposi Halit", le dirà, aggiungendo: "C'è una persona che non conosce la verità, ed è lui.

Perché tu sei ancora follemente innamorata di Kerim".

Proprio mentre Ender pronuncerà queste parole, la situazione prenderà una piega ancora più imbarazzante. Halit ed Erim rientreranno alla villa e sentiranno l'intera accusa rivolta a Yildiz.