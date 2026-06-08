Nelle prossime puntate della soap opera Forbidden Fruit, in onda in prima visione su Canale 5, Sahika riuscirà a mettere in atto il suo piano contro Ender e Kaya. Dopo aver assistito a una scena costruita ad arte, Kaya deciderà di allontanarsi dalla moglie e arriverà persino a bloccarla al telefono.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il finto tradimento di Ender, Kaya ci casca

Sahika continuerà a tramare contro Ender e Kaya. Organizzerà una messinscena per convincere il fratello che la moglie lo stia tradendo.

Approfittando di una cena organizzata da Halit per favorire una riconciliazione tra i due coniugi, Sahika farà aggiungere un farmaco alla bevanda di Ender. Poco dopo, la donna si sentirà stanca e andrà a dormire.

Sahika farà preparare una tavola romantica e organizzerà ogni dettaglio affinché la situazione appaia compromettente agli occhi di Kaya. Quando l'uomo rientrerà a casa, vedrà uscire dall'abitazione un giovane atletico che si presenterà come istruttore sportivo. Inoltre troverà Ender addormentata in camera e interpreterà tutto nel peggiore dei modi.

Ender nel panico, Kaya non risponde al telefono

Sconvolto da quanto visto, Kaya lascerà la villa.

La mattina seguente Ender si sveglierà e noterà sul telefono una chiamata persa del marito, ricevuta la sera prima quando lei era già addormentata. Ignara di tutto, la donna proverà a ricontattarlo. Ogni tentativo si rivelerà inutile perché Kaya ha deciso di bloccare il suo numero.

Confusa, Ender parlerà al telefono con Yildiz, spiegandole di non riuscire più a contattare il marito. "L'ho richiamato, ma da stamattina il telefono risulta sempre occupato. Non ci capisco più niente", dirà Ender.

Kaya blocca Ender, Yildiz svela la dura realtà

Inizialmente Ender proverà a convincersi che si tratti di un problema tecnico, arrivando persino a ipotizzare che lo smartphone di Kaya possa essere guasto. Yildiz, però, sarà molto più realista e le farà notare che la spiegazione potrebbe essere un'altra.

"Non è che ti ha bloccata?", le chiederà senza giri di parole. "Ma quale apparecchio rotto? In che secolo viviamo? Vai a parlargli direttamente".

Ender trova un'altra donna in camera di Kaya

Mentre cerca di chiarire con il marito, Ender subirà un altro duro colpo. Manipolata ancora una volta da Sahika, salirà nella stanza d'albergo di Kaya e si troverà davanti una donna che aprirà la porta indossando soltanto una camicia.

La sconosciuta le dirà che Kaya si trova sotto la doccia, una scena che farà crollare Ender, convinta che il marito abbia già voltato pagina.

La verità, però, risulterà ben diversa e dietro quanto accaduto si celerà ancora una volta la mano di Sahika, determinata a separare definitivamente i due coniugi nelle prossime puntate di Forbidden Fruit.