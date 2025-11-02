In una clip mostrata nella puntata di sabato 1° novembre a Ballando con le stelle, la concorrente Barbara D’Urso ha ammesso di avere una forte intesa con il suo maestro di ballo Pasquale La Rocca.

D'Urso svela il legame con La Rocca

"Per fare quelle cose ci vuole un’intesa fortissima e io e lui abbiamo un’intesa fortissima", sono alcune delle parole che Barbara D'Urso ha speso a Ballando con le stelle, svelando la complicità che ha maturato in queste ultime settimane con Pasquale La Rocca.

Nella puntata del dancing show di Rai 1 andata in onda il 1° novembre 2025, prima della performance della coppia è infatti stata trasmessa la clip dove Barbara D'Urso ha parlato per la prima volta dei rapporti con il maestro di ballo.

Nella clip di presentazione è stato mostrato il momento in cui - in confidenza con gli autori della trasmissione - Barbara d’Urso ha descritto il legame stretto con Pasquale La Rocca parlando di un incontro magico. “Voglio continuare ad alzare l’asticella, lavoriamo in televisione e vogliamo fare qualcosa che sia spettacolare, è un incontro magico di forza“, ha proseguito.

Neanche La Rocca ha nascosto il legame stretto al dancing show con D'Urso: "Sono una persona gelosa, anche un po’ di Barbara, ho voglia di proteggerla".

Le parole di Rossella Erra su Barbara D'Urso

Alle parole di D'Urso e La Rocca è seguita l'immediata reazione della "voce del popolo" e opinionista della trasmissione Rossella Erra, che si è detta entusiasta del sodalizio artistico e personale nato a Ballando con le stelle fra D'Urso e La Rocca: "Questa intesa di cui avete parlato nella clip questa sera l’avete portata qua e questa è la Barbara che amo!".

"Barbara, lui ti dà gioia e ti porta gioia, siete il vero grande spettacolo“, ha poi concluso.

Prosegue l'appuntamento con il dancing show di Rai 1

La scorsa puntata in diretta del dancing show della Rai, oltre alla gara di ballo tra i concorrenti, ha inoltre intrattenuto con la partecipazione in studio di Claudia Gerini e Claudia Pandolfi. Le due attrici si sono esibite nel ruolo di ballerine per una notte.

Tra i concorrenti, invece, la coppia formata da Beppe Convertini e Veera Kinnunen è stata decretata eliminata al termine dello spareggio, dopo la votazione del pubblico tra le due coppie concorrenti che erano state le meno votate dai giudici nella puntata precedente: si sono invece salvati la signora Coriandoli e Simone Di Pasquale.