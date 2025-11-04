Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Durante la registrazione del 3 novembre (in onda su Canale 5 il 4 novembre), Maria De Filippi gli ha proposto di salire sul trono, e il giovane ha accettato. Nella puntata, i telespettatori assisteranno anche a un confronto a tre tra Ciro, l’ex tronista Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno chiarisce con Martina e diventa il nuovo tronista

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 4 novembre su Canale 5 e realizzata durante la registrazione del 3 novembre, Ciro Solimeno tornerà in studio per un confronto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Martina De Ioannon è tornata in studio per confrontarsi con Ciro. Insieme a Gianmarco, ha raccontato come tra loro sia nata una frequentazione una volta chiuse le rispettive relazioni nate all’interno del programma. Dopo il faccia a faccia con Ciro, la situazione è stata chiarita e si è arrivati a un punto di svolta.

Martina e Gianmarco hanno avuto un confronto pubblico con Ciro, cercando di mettere ordine nei sentimenti e chiarire gli ultimi eventi.

La proposta di Maria e il 'sì' di Ciro

Durante la registrazione del 3 novembre, dopo il confronto, Maria De Filippi ha sorpreso tutti proponendo a Ciro di diventare il nuovo tronista del dating show. Il giovane ha accettato, tra gli applausi del pubblico e l’euforia dei fan sui social.

Anche Martina ha voluto complimentarsi con lui, abbracciandolo calorosamente.

Chi è Ciro Solimeno

Ciro Solimeno è nato a Pompei il 20 marzo 2002 e oggi ha 22 anni. È cresciuto in una famiglia umile ma molto unita, che non gli ha mai fatto mancare amore e sostegno. Vive a Torre Annunziata, in Campania, ed è estremamente legato ai suoi cari, tanto da aver presentato Martina – ormai sua ex – ai genitori e ai fratelli, con cui ha un rapporto profondo.

Il 21 ottobre 2024 si è laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Salerno, coronando un percorso di studi portato avanti con serietà e dedizione. Prima di approdare in tv, Ciro ha coltivato anche la passione per il calcio, giocando nel ruolo di attaccante nella Real Forio 2014.

Determinato, sportivo e molto seguito sui social, Ciro vanta già oltre 330 mila follower su Instagram, segno di una community affezionata e in costante crescita. Oggi, oltre alla visibilità da influencer, sceglie di mettersi nuovamente in gioco nei sentimenti, pronto a cercare l’amore sul trono di Uomini e Donne.