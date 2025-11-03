Selvaggia Lucarelli si è detta pronta a scommettere che Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca siano destinati a qualificarsi alla finale di Ballando con le stelle. La giurata del programma ha riportato questo suo pronostico parlando di un sogno che ha avuto.

Ballando con le stelle, arriva il pronostico di Selvaggia Lucarelli sulla finale

Secondo Selvaggia Lucarelli "è praticamente certo" che La Rocca e D'Urso siano destinati a qualificarsi alla puntata finale del format condotto da Milly Carlucci su Rai1. A detta della giurata, il duo concorrente potrebbe essere la coppia favorita alla vittoria finale di Ballando con le stelle 2025/2026.

Questa considerazione è arrivata dopo un sogno avuto di recente e che ha voluto raccontare nell'ultima diretta dello show.

"Era tutto molto bello, perfino i costumi. Ho fatto un sogno, che Francesca Fialdini mi diceva che tu e Pasquale avreste vinto questa edizione di Ballando con le Stelle", ha affermato Selvaggia Lucarelli.

Nella puntata di Ballando con le stelle trasmessa il 1° novembre 2025 sulle reti Rai, in generale la giuria tecnica ha rilasciato giudizi più che positivi su Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca. A detta dei giudici i due concorrenti hanno eseguito un valzer più che convincente, merito anche della forte intesa che hanno.

La risposta di Barbara D'Urso al pronostico sulla vittoria

Immediata è stata la reazione di Barbara D'Urso, che peraltro nella precedente puntata la giudice aveva definito "trash".

"Il mio obiettivo non è vincere, ma crescere ogni volta di più", ha fatto sapere D'Urso, felice della sua performance. Il suo obiettivo infatti resta avere una crescita graduale nel ballo, ad esempio: "Avere una professionista come Carolyn che mi dice ci sia un miglioramento nella postura".

Fialdini non e più certa di proseguire la gara: rischia il ritiro?

Intanto nella puntata del 1° novembre Francesca Fialdini non ha potuto eseguire per intero la performance prevista con Giovanni Pernice. La conduttrice in corsa si è infortunata ad un piede il giorno prima della diretta, ma ha confidando in puntata di essere comunque felice per il percorso intrapreso al dancing show di Rai 1..

Sull'infortunio si è pronunciata in diretta anche Milly Carlucci, che ha parlato di una frattura incompleta di un osso del piede. Dal canto suo, Fialdini non si è detta certa di poter proseguire la sua gara di ballo nelle prossime puntate: "Non si sa. Sono ottimista e ci spero", ha concluso.