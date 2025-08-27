L'ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa da diversi mesi, ma molti fan sono ancora attentissimi a quello che fanno o che dicono gli ex concorrenti. In queste ore, ad esempio, sui social si è parlato di un servizio fotografico che Javier Martinez ha fatto per un brand di biancheria intima: il pallavolista ha posato come modello proprio come fa la fidanzata Helena Prestes, ma sul web c'è chi pensa che non avrebbe il carisma giusto per farlo.

Le foto e il parere degli utenti di X

Mentre si trova a New York con Helena, Javier è finito al centro delle critiche di chi pensa che non sarebbe in grado di fare il modello.

Dopo aver visto le foto che Martinez ha scattato per sponsorizzare un brand di intimo, diversi utenti di X hanno deciso di esporsi per commentarle e per stroncare il tentativo del 30enne di seguire le orme della compagna.

"Io non capisco", "Lui e Lorenzo non mi sono mai piaciuti, ma almeno Lorenzo è più bello", "Questa foto è venuta male", "Sembra il demone del sonno", "Lui è insipido", "Nemmeno il fotografo è riuscito a sistemarlo", "Gli manca il carisma che attrae", "Posa da macho? Per carità", "Cosa hanno visto i miei occhi", questi sono alcuni pareri che i fan hanno espresso sul servizio fotografico del pallavolista.

Viaggio d'amore e lavoro in America

Nonostante le critiche che ricevono quasi quotidianamente, Helena e Javier sembrano felici e più innamorati che mai. Circa una settimana fa la coppia è partita per l'America: la modella si è divisa tra lavoro e gite fuori porta, mentre Martinez si è goduto New York come un turista qualunque.

Al rientro da questo viaggio, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello dovrebbe intraprendere una nuova avventura professionale: da quest'autunno, infatti, Javier giocherà per la squadra di pallavolo di Terni e anche Prestes si trasferirà in Umbria con lui.

Dall'amicizia all'innamoramento all'interno della casa

Helena e Javier si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello lo scorso settembre, ma per la maggior parte del loro percorso nel reality sono stati solo ottimi amici.

I primi mesi Martinez ha flirtato con Shaila, poi quando lei gli ha preferito Lorenzo ha spostato le sue attenzioni su altre inquiline (soprattutto Chiara e Zeudi).

Dopo che Prestes è stata ripescata dal pubblico, nel pallavolista sembra essere cambiato qualcosa: nel giro di pochi giorni, infatti, quello che pensava essere solo un bel rapporto d'amicizia si è trasformato in una storia d'amore a tutti gli effetti.

Il sentimento che lega Helena e Javier si è rafforzato ancora di più lontano dai riflettori, e i loro tantissimi fan non possono che esserne felici.