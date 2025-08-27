Dopo la pausa estiva Tempesta d'amore torna a partire dal 1°settembre su Rete 4 con nuovi episodi inediti che riprenderanno dal momento in cui Christoph accetterà di promuovere Tom come assistente di direzione su richiesta di Alexandra. L'ex chaffeur verrà umiliato nel suo nuovo ruolo e non la prenderà bene. Le cose peggioreranno ulteriormente a causa della gelosia di Tom che non gradirà il riavvicinamento tra Alexandra e Christoph.

Tom viene promosso al lavoro ma viene umiliato da Christoph

La nuova settimana di programmazione in onda dal 1°al 5 settembre riprenderà dal momento in Markus cercherà di farsi perdonare da Katja e per farlo farà in modo che il prezioso affresco rimanga al Furstenhof.

In seguito, Markus proverà ad approcciare Katja, ma lei ribadirà che non può fidarsi di lui. Christoph cercherà di far aprire gli occhi ad Alexandra su Tom, sostenendo che il giovane sta usando la relazione con lei per fare carriera. Alexandra in tutta risposta, chiederà a Christoph di promuovere Tom ad assistente di direzione e a sorpresa lui accetterà, visto che sarà sicuro che Tom non sarà all’altezza del compito. In effetti andrà proprio così, visto che Tom verrà umiliato durante una riunione tra i soci del Furstenhof nel momento in cui verrà trattato come un semplice segretario.

Tom geloso di Alexandra e Christoph: anticipazioni 1-5 settembre

Natalie si sentirà in colpa verso Vincent e vorrà lasciare Bichlheim salvo poi cambiare idea quando il veterinario le troverà un lavoro come istruttrice di equitazione.

Philipp continuerà a tenere in pugno Natalie perché vorrà ancora il suo aiuto per riuscire a conquistare Ana e per convincerla le darà una ingente somma di denaro. Vincent vedrà lo scambio di denaro tra i due e chiederà spiegazioni a Natalie. Tom sarà sempre più geloso del rapporto tra Alexandra e Christoph dopo averli visti chiacchierare insieme. Philipp, per far si che Ana torni ad innamorarsi di lui, penserà di inscenare un salvataggio durante una gita in montagna, mentre Vincent confesserà a Markus i motivi che lo hanno spinto a lasciare Ana.

Tempesta d'amore torna il 1° settembre dopo due mesi di stop

Dopo due mesi di stop, Tempesta d'amore è pronta a tornare su Rete 4 a partire da lunedì 1 settembre con nuovi ed appassionati episodi che porteranno ben presto i telespettatori verso il finale della 20esima stagione.

L'appuntamento con la soap tedesca è sempre dal lunedì al venerdì dalle 10:50. Per rivedere le puntate già trasmesse si Rete 4, basta invece collegarsi alla piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile recuperare anche gli episodi delle precedenti stagioni.