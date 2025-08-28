Nei prossimi episodi della soap turca La forza di una donna, Bahar (Özge Özpirinççi) dimostrerà di ricambiare i sentimenti di Arif, che seppur nel drammatico contesto di un ospedale troverà il coraggio di baciarla.

Bahar si troverà nel frattempo ricoverata in ospedale per aver avuto l’ennesimo malore dovuto all’anemia aplastica e sarà consapevole del fatto che senza una donazione del midollo da parte di Sirin la sua vita è seriamente in pericolo.

Quest'ultima, però, risulterà irreperibile.

Bahar ricoverata in ospedale d’urgenza, Sirin si rifugia a casa di Suat

Con il passare dei giorni, la malattia al sangue di Bahar peggiorerà, al punto che le sue amiche Yeliz e Ceyda la porteranno in ospedale d’urgenza.

Appena visiterà Bahar, la dottoressa Jale rivelerà ad Hatice e a tutti i presenti che la ragazza deve al più presto sottoporsi ad un trapianto di midollo osseo per sfuggire alla morte da anemia plastica.

L’unica donatrice compatibile è la sorellastra, Sirin, che risulterà però irraggiungibile.

La ragazza ha infatti avuto un alterco col padre Enver, che ha rinvenuto tra le sue cose una busta piena di soldi, e in assenza di adeguate spiegazioni ha deciso di cacciarla di casa.

Sirin, stremata, ha così stabilito di staccare il telefono e di risultare irreperibile, recandosi a casa di Suat, pronto ad accoglierla e ad offrirle tutto il proprio sostegno in cambio del suo silenzio.

Bahar consapevole di non poter avere alcun futuro al fianco di Arif

In tutto questo, Arif capirà di poter perdere Bahar da un momento all’altro. Nei drammatici momenti che ne seguiranno, penserà anche ai piccoli Doruk e Nisan che rischiano di restare senza madre.

Rimasto da solo con lei mentre è ricoverata, Arif ribadirà allora a Bahar di essere innamorato di lei e le si avvicinerà dandole un piccolo bacio.

La donna apprezzerà molto il gesto ma resterà comunque consapevole di non avere un reale futuro al fianco di Arif o di Nisan e Doruk se i presenti non riusciranno a rintracciare Şirin per informarla della situazione e spingerla a sottoporsi alla donazione del midollo osseo.

Nelle scorse puntate Arif ha dichiarato il suo amore a Bahar

Nelle puntate precedenti, Arif si è aperto con Enver, rivelandogli di nutrire dei sentimenti per Bahar.

Giorno dopo giorno, Arif e Bahar si sono avvicinati sempre di più, così lui non ha più potuto mentirle.

Dopo essere stato incoraggiato da Ceyda, Arif ha così organizzato un appuntamento romantico con Bahar e le ha confessato tutto il suo amore.