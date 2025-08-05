Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e, sul web, continuano a trapelare indiscrezioni sui concorrenti che andranno a vivere nella casa più spiata d’Italia. Oggi, 5 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che al reality condotto da Simona Ventura dovrebbero partecipare anche personaggi semi-noti, come alcuni protagonisti di Temptation Island. L’idea degli autori sarebbe quella di comporre un cast senza etichette, una via di mezzo tra Vip e Nip, per cercare di appassionare il pubblico.

Nuovi rumor sui futuri concorrenti

Fino a poche ore fa si diceva che il Grande Fratello di Simona Ventura sarebbe stato un'edizione Nip, con un cast composto solo da gente comune.

A circa due mesi dal via, però, le indiscrezioni sui futuri abitanti della casa più spiata d'Italia sono un po' cambiate.

"Il GF avrà anche personaggi semi-noti (non vipponi, per intenderci), qualcuno proveniente da Temptation Island. Sarà un'edizione cercatrice di storie e di dinamiche che siano in grado di catturare l'attenzione del pubblico. Un GF senza etichette Vip o Nip, una via di mezzo", ha scritto Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram.

Secondo questo rumor, tra i nuovi concorrenti del reality ci potrebbero esserci alcuni volti già noti, magari uno o più partecipanti dell'edizione di Temptation Island che si è conclusa meno di una settimana fa con ascolti da record.

L'identikit di due possibili inquilini

Sempre in queste ore, sul web si è sparsa la voce che gli autori del Grande Fratello abbiano già scelto due persone che da ottobre vivranno tra le mura più spiate d'Italia.

Secondo rumor ancora da verificare, tra i concorrenti della nuova edizione del reality ci potrebbero esserci un giocatore di beach volley e la moglie di un pallavolista (i loro nomi non sono ancora trapelati).

Ovviamente, quest'indiscrezione va accolta con cautela accolta con cautela perché non è supportata da prove, e poi mancano ancora circa due mesi all'inizio del programma, e le decisioni della produzione potrebbero cambiare.

Tre mesi con l'opzione di un prolungamento

Negli ultimi giorni si è vociferato anche di un possibile prolungamento del Grande Fratello in caso di ascolti soddisfacenti.

Si dice che la nuova edizione del reality dovrebbe durare da ottobre a gennaio (tre mesi, come accadeva diversi anni fa), ma la finale potrebbe essere spostata a marzo qualora il pubblico dimostrasse affetto e interesse nei confronti dei concorrenti e delle dinamiche che si creeranno all'interno della casa.