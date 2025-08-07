Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10, relative alle puntate in onda da lunedì 8 settembre su Rai 1, rivelano che Salvatore Amato uscirà di scena.

Il personaggio interpretato da Emanuel Caserio sarà presente solo nelle prime puntate della stagione autunnale, per poi lasciare Milano e uscire definitivamente di scena.

Nessun ritorno, invece, per Vittorio Conti, il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni.

Salvatore esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

La nuova stagione della soap opera andrà in onda a partire dall’8 settembre nella fascia pomeridiana.

Intanto, agli studi Videa di Roma proseguono a ritmo spedito le riprese della nuova stagione.

I colpi di scena non mancheranno e le prime anticipazioni rivelano che la trama prevederà l’addio di Salvatore Amato. Salvatore, dopo la nascita del figlio Andrea Maria, lascerà il cast della soap: al momento, però, non è stata ancora svelata la trama che giustificherà la sua partenza da Milano, se di partenza si tratterà.

Vittorio Conti non tornerà in scena nelle nuove puntate della soap

Nessun ritorno in programma, invece, per il proprietario del Paradiso delle signore: Vittorio Conti non comparirà nelle puntate autunnali di questa decima stagione. La sua presenza non è prevista, ma, nel corso del 2026, non è escluso che possa tornare sul set degli studi Videa per girare delle brevi scene.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Umberto e Adelaide, che continueranno a essere al centro delle trame della decima stagione. Il commendatore Guarnieri cercherà in tutti i modi di riconquistare il cuore dell'ex compagna, non riuscendo ad accettare che abbia scelto di vivere la sua storia d'amore con Marcello Barbieri alla luce del sole. Adelaide, infatti, inizierà persino a organizzare i preparativi per il matrimonio.

Ritornano le repliche de Il Paradiso delle signore dal 18 agosto

In attesa di questi nuovi episodi, da lunedì 18 agosto la Rai tornerà a trasmettere le repliche de Il Paradiso delle signore nella fascia pomeridiana.

Dal lunedì al venerdì, alle 16, saranno in onda le puntate conclusive della nona stagione, con le quali si permetterà al pubblico di fare un tuffo nel passato recente e rivivere le belle emozioni del gran finale, caratterizzato in primis dalla scoperta della verità sulla paternità di Odile.