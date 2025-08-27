Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre rivelano che Adelaide accetterà di convolare a nozze con il suo amato Marcello. Sarà il giovane Barbieri a sorprendere la sua compagna, dicendole di essere pronto a compiere il grande passo verso l'altare per suggellare il loro fidanzamento ufficiale.

Intanto al Paradiso ci sarà grande fermento per l'attesa sfilata dedicata alla presentazione della nuova collezione: la guest star sarà l'attrice Marina Valli.

Adelaide accetta le nozze: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 settembre

Per Adelaide e Marcello giungerà il momento di uscire allo scoperto e viversi la loro relazione alla luce del giorno.

La presentazione ufficiale anche a villa Guarnieri non piacerà più di tanto a Umberto che, a quanto pare, non ha ancora dimenticato del tutto la sua amata contessa e sarà pronto a tutto pur di riconquistarla.

Intanto Marcello si renderà conto che la presenza costante di Umberto nella vita di Adelaide potrebbe rappresentare un ostacolo e deciderà di fare un gesto azzardato ma al tempo stesso inaspettato: chiedere la mano alla sua amata.

Marcello deciderà di presentarsi dalla contessa per chiederle ufficialmente di diventare sua moglie a tutti gli effetti e unirsi così in matrimonio.

Una proposta spiazzante per Adelaide che, tuttavia, si dirà pronta ad accettare le nozze.

Marcello chiede a Marina di sfilare per Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre rivelano che al negozio ci sarà grande fermento per la nuova sfilata di abiti firmata da Botteri.

Marcello e Roberto saranno alla ricerca di un colpo di scena per impreziosire la sfilata e, Barbieri, deciderà di puntare sulla presenza di Marina Valli.

Sarà lui a chiederle di sfilare per il Paradiso: l'attrice, fidanzata ufficialmente con Matteo, non si tirerà indietro e il risultato finale dell'evento sarà un vero e proprio successo. Intanto Salvo ed Elvira si prepareranno per il battesimo del piccolo Andrea Maria.

La Rai punta sulle repliche della soap opera

In attesa di questi episodi inediti della decima stagione, la Rai continuerà a trasmettere le repliche de Il Paradiso delle signore fino al prossimo 5 settembre.

Gli ascolti delle repliche, però, complice anche il traino deludente della fiction Don Matteo, non stanno brillando: la media attualmente risulta essere di circa 600 mila spettatori al giorno, pari a uno share che si aggira sull'8-9%.

Numeri che cresceranno con l'inizio della nuova stagione che terrà compagnia al pubblico, con 160 nuovi episodi previsti fino a maggio 2026.