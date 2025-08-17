Le anticipazioni di Innocence rivelano nuovi flashback che faranno luce sugli eventi. Nella puntata in onda sabato 23 agosto alle 17:55 su Canale 5, verrà chiarito cosa è accaduto dopo che Irem ha strappato l’orecchino a Ela. La ragazza tenterà di colpire Ela con un vaso, ma a farne le spese sarà Bahar. Intanto, durante il processo, Ela confesserà di essere stata lei a telefonare a Ilker prima che lui si recasse in ospedale a trovarla.

Irem ferisce Bahar

La puntata del 23 agosto mostrerà nuovamente momenti passati che si alterneranno alle vicende attuali.

Ci sarà spazio per un flashback che rivelerà quanto accaduto dopo che Irem ha strappato violentemente l’orecchino a Ela, ferendola all’orecchio. Irem si presenterà a casa di Ela per scusarsi del suo gesto impulsivo, ma la mossa di quest’ultima farà precipitare rapidamente gli eventi in un nuovo dramma. Ela telefonerà a Ilker chiedendogli di raggiungerla a casa, fingendo di essere da sola. Tale mossa sconvolgerà Irem al punto da afferrare un vaso per spaccarlo in testa alla sua rivale in amore, ma ci sarà un imprevisto: Irem colpirà Bahar, che rimarrà ferita al punto che sua figlia riterrà opportuno farla controllare tempestivamente. Intanto, Irem e Harun andranno via, incontrando per le scale Ilker.

L’influencer si toglierà l’anello di fidanzamento e lo getterà a terra.

Ela mente in tribunale per salvare Ilker

Nel frattempo, verranno trattate le vicende presenti e il processo. Ci sarà un colpo di scena: Ilker chiederà a Ela di mentire in tribunale per evitare la carcerazione preventiva e poterla incontrare di persona per parlare. Ela eseguirà gli ordini e, di fronte al giudice, confesserà di essere stata lei a telefonare a Ilker la volta in cui l’imprenditore si è presentato in ospedale. Parallelamente, Irem ascolterà una telefonata tra Ilker ed Ela e, non reggendo la situazione, si ubriacherà e ingerirà pillole.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irem è stata arrestata

Nelle precedenti puntate di Innocence andate in onda su Canale 5, Ilker è stato arrestato con l'accusa di aver picchiato brutalmente Ela e di averla scaraventata fuori dalla sua auto in corsa.

Tuttavia, durante il processo sono emersi dettagli interessanti che hanno ribaltato la situazione. Inoltre, la stagista è stata accusata di soffrire di una grave patologia, che l'ha portata a inventare la relazione con il ricco imprenditore e a inscenare l'aggressione. Nel frattempo, però, un filmato ha chiarito meglio quanto accaduto e si è scoperto che è stata Irem a ingaggiare una persona per fare del male a Ela e far ricadere la colpa su Ilker.