Esma sarà rinchiusa in un fienile abbandonato nelle prossime puntate de La notte nel cuore: griderà aiuto, ma nessuno la sentirà.

Le anticipazioni rivelano che Nihayet sarà la prima ad accorgersi dell'assenza di Esma e chiederà subito spiegazioni a Esat. Quest'ultimo sosterrà che sua moglie ha deciso di trascorrere qualche giorno dalla zia al villaggio. Nihayet non sarà affatto tranquilla, perché Esma è incinta e lì non potrà ricevere le attenzioni di cui ha bisogno. Nessuno immaginerà che la ragazza sia in grave pericolo.

Cihan si impegnerà a stabilire la pace in famiglia

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la vita della famiglia Sansalan sarà stravolta da alcuni avvenimenti. Dopo il trapianto di rene, Samet sembrerà stare meglio, ma si tratterà soltanto di una calma apparente. Il capofamiglia avrà una grave emorragia cerebrale che lo ridurrà in fin di vita. Non sarà cosciente e resterà in ospedale, in coma. La situazione sarà grave e i medici non lasceranno speranze ai familiari. Cihan prenderà le redini della società e della famiglia e sarà lui a dettare le regole durante l'assenza di Samet. Nel frattempo, Esma scoprirà di essere incinta di Esat, ma la gioia per la bella notizia si trasformerà in un incubo.

Esat non avrà alcuna intenzione di formare una famiglia con lei e le suggerirà di abortire. La delusione porterà Esma a tentare di togliersi la vita, ma fortunatamente l'intervento di Turkan eviterà il peggio. La ragazza sarà ricoverata in ospedale e confiderà a Cihan il motivo del suo gesto. Quest'ultimo affronterà la situazione di petto, costringendo Esat ad assumersi le proprie responsabilità. Pur di non perdere le sue quote in società, Esat sposerà Esma, ma non sarà affatto amorevole con lei. Il matrimonio sarà una pura formalità per lui, che continuerà a passare le notti a divertirsi, lasciando sua moglie da sola. La situazione precipiterà quando Cihan, d'accordo con Melek, chiederà a gran voce la pace in famiglia.

Tahsin, Nuh, Esat e il resto delle due famiglie si riuniranno a cena per mettere fine alle incomprensioni, ma Esat non riuscirà ad accettare l'idea di condividere il patrimonio e la villa con i suoi nemici. Il ragazzo si alzerà dalla tavola in preda alla rabbia ed Esma lo seguirà, ma non ci sarà modo di calmarlo.

Nihayet preoccupata per Esma

L'indomani, Nihayet si sveglierà e si accorgerà che Esma non è in casa. La donna chiederà notizie di lei al personale domestico, che non saprà darle una risposta, e poi chiederà anche a Esat. Il ragazzo spiegherà che Esma ha chiesto di restare qualche giorno a casa di sua zia, al villaggio. Nihayet sarà furiosa con Esat, perché la ragazza è incinta e al villaggio non potrà avere tutte le attenzioni di cui ha bisogno. In realtà, Esma sarà rinchiusa in un fienile abbandonato e chiederà disperatamente aiuto, ma nessuno le risponderà.

La relazione tra Esat ed Esma è appena nata

Nelle puntate in onda in Italia, Esat ha corteggiato Esma fino a convincerla di avere intenzioni serie con lei. La ragazza si è lasciata andare alla passione con Esat, che le ha promesso che presto tutti sapranno del loro amore e si sposeranno.

Esma ha creduto a ogni parola di Esat e sta portando avanti la loro storia di nascosto, sperando che presto tutto vada come promesso. Nihayet si è accorta dei sentimenti di Esma e ha parlato sinceramente con lei, raccontandole la storia di una ragazza che si era innamorata del suo capo, ma poi era rimasta incinta e lui l'aveva abbandonata e derisa. Esma ha risposto che Esat è diverso e a lei non potrà mai succedere tutto questo, ma si sta sbagliando. Nihayet, in realtà, le ha raccontato la storia del suo passato e per questo vuole evitare che la ragazza commetta i suoi stessi errori.