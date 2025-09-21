Maria si convincerà di essere posseduta da un demone nelle prossime puntate de La Promessa e si confiderà con Catalina.

Le anticipazioni rivelano che la ragazza ascolterà un racconto di Candela e inizierà a interessarsi all'esoterismo. Maria leggerà un libro sulle possessioni e sarà certa che l'amore che prova per don Samuel sia opera del demonio, che si starebbe servendo di lei per ostacolare il percorso di fede del parroco.

Catalina capirà i sentimenti di Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Maria e don Samuel scatterà la passione.

Entrambi si renderanno conto che si tratta di una relazione sbagliata e faranno tanti tentativi per chiudere, ma, dopo brevi parentesi di lontananza, ci saranno diversi momenti in cui cederanno. Tra Maria e Samuel non si tratterà solo di attrazione, ma nascerà un vero sentimento, soprattutto da parte della ragazza, che non saprà più come gestire tutto questo. Il parroco prenderà una decisione drastica per evitare di commettere altri peccati: lasciare la tenuta. Cruz, tuttavia, non prenderà bene questa scelta e chiederà a don Samuel di restare al palazzo. Maria sarà molto felice per l'iniziativa di Cruz, ma nello stesso tempo temerà di non riuscire a mantenere le distanze da don Samuel. "Ti prometto che non ti creerò problemi", dirà la ragazza al prete, pensando di non essere osservata da nessuno.

In realtà, Catalina si accorgerà del coinvolgimento di Maria e appena ne avrà occasione parlerà con la ragazza. La figlia di Alonso chiederà alla cameriera come mai abbia tanta confidenza con don Samuel. "Si sta approfittando di te?", chiederà la ragazza a Maria, che la rassicurerà sull'onestà del parroco. La cameriera parlerà benissimo di don Samuel e gli occhi le brilleranno, a tal punto che Catalina capirà subito i suoi sentimenti. "Cosa provi per lui?", chiederà a Maria, che ribadirà di provare solo stima per Samuel.

Maria ossessionata dal pensiero di don Samuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria passerà le sue giornate a ricordare i momenti trascorsi con don Samuel. Quando avrà di nuovo occasione di restare da sola con Catalina, si sfogherà e le racconterà tutto quello che prova.

"Sto per impazzire", dirà Maria, "Per lui provo amore anche se è impossibile". Catalina comprenderà la ragazza e le spiegherà che non si può decidere di chi e quando innamorarsi. Più tardi, quando Maria andrà in cucina sentirà una storia da Candela, che la turberà profondamente. La cuoca le parlerà di una donna che viveva una vita semplice, ma all'improvviso cambiò. "Non era più la stessa persona, trascorreva le serate in taverna e frequentava malviventi", dirà, "Era posseduta da un demone". Questo racconto colpirà molto Maria, che inizierà a documentarsi sull'argomento e prenderà un libro sulle possessioni demoniache. La ragazza si lascerà suggestionare molto e finirà per convincersi di essere vittima di una forza soprannaturale.

Quando si troverà con Catalina, Maria avrà un momento di forte confusione e le confiderà la sua sofferenza. La cameriera scoppierà a piangere: "Sono indemoniata", dirà spaventata, "Sono la prova che don Samuel dovrà superare". Catalina proverà a spiegare a Maria che a tutti può succedere di innamorarsi e non c'è niente di demoniaco in quello che lei e Samuel provano l'uno per l'altra. Maria insisterà e continuerà ad affermare che il demonio si sta servendo di lei per ostacolare il percorso religioso del parroco.

Maria e don Samuel: un'amicizia che si è trasformata in amore?

Maria e don Samuel si sono conosciuti a La Promessa, quando il prete è arrivato per celebrare le nozze di Catalina. Non è stato amore a prima vista, perché Maria provava una certa antipatia per don Samuel.

Presto, però, tutto è cambiato. Il parroco ha coinvolto la cameriera nelle sue missioni per aiutare i poveri e da queste esperienze è nata una profonda amicizia. Maria ha ammirato molto la generosità di don Samuel e giorno dopo giorno ha notato in lui anche l'aspetto fisico. La ragazza non ha resistito e ha baciato il parroco che non l'ha rifiutata subito.