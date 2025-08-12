Da giorni, sul web si parla di un possibile nuovo amore per Lorenzo Spolverato, in particolare di un flirt con una ragazza in vacanza nel suo stesso resort in Sicilia. Poche ore fa, il finalista del Grande Fratello ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, rivendicando il diritto di non dover dare spiegazioni su ciò che fa e, soprattutto, con chi. Nessuna smentita, ma neppure conferma, sulla presunta frequentazione con Ilaria.

Lo sfogo di Lorenzo sui social

Di recente, Lorenzo è stato avvistato con una ragazza in vacanza, anzi Lorenzo Pugnaloni ha specificato che i due alloggerebbero nello stesso resort in Sicilia e che con loro ci sarebbe anche la mamma di lei.

Da giorni, dunque, i fan del Grande Fratello si stanno chiedendo se Lorenzo abbia dimenticato Shaila e soprattutto se è vero che sta frequentando Ilaria come si vocifera.

L'altra sera, Lorenzo ha scelto di condividere con i suoi follower una serie di riflessioni sul periodo che sta vivendo, comprese alcune sul gossip che ha impazzato ultimamente sulla sua trasferta sull'isola.

"Vivo questi giorni con serenità, facendo solo ciò che mi fa stare bene. Non devo spiegazioni, anzi ne ho date fin troppe. Sono libero di scegliere cosa dire, quando dirlo e a chi. Non tutto va spiegato. Vado avanti per la mia strada e mi godo sole e buona compagnia", ha concluso il giovane sul suo account Instagram.

Esatto👏

È libero di scegliere per la propria vita e non è la marionetta di alcuni fan tossici o di gossippari;questa è libertà,non falsità,non ha obblighi verso qualcuno,è libero di vivere la sua vita in pace💚

Notte 🌙✨#shailenzo #lolliners pic.twitter.com/AUhFsUWSYW — Ginevra (@Ginevra534692) August 12, 2025

Il parere degli utenti di X

La presa di posizione di Lorenzo è stata accolta bene dai fan che vogliono che sia felice, un po' meno da chi vorrebbe sapere cosa succede nella sua vita da quando è finito il Grande Fratello.

"Lui non è la marionetta dei fan o di chi fa gossip, non ha obblighi verso nessuno", "Deve poter vivere la sua vita in pace", "Tornasse al suo paese a fare lo sconosciuto se non vuole dare spiegazioni a nessuno", "Deve proteggere la sua libertà, è giusto", "Fa tutto da solo, nessuno gli ha chiesto nulla", "Quindi ha confermato la frequentazione?", "Quando nessuno lo calcolerà più, sarà il primo a inventare finti gossip pur di tornare al centro dell'attenzione", si legge su X da quando Lorenzo ha postato quel lungo sfogo sul suo canale broadcast di Instagram.

Nessun amore ufficiale dopo il programma

Sono passati circa quattro mesi dalla fine del Grande Fratello, ma Lorenzo non è ancora uscito allo scoperto con un nuovo amore.

I fan degli Shailenzo sperano ancora in un ritorno di fiamma tra Lorenzo e Shaila, nonostante lui abbia detto più volte che non accadrà e che si augura che anche gli altri accettino la situazione come ha fatto lui dopo che è stato lasciato in diretta.

Anche Shaila è stata accostata a diversi ragazzi durante l'estate, l'ultimo in ordine di tempo è Simone Susinna, con il quale ha trascorso un weekend a Ibiza.