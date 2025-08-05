Gianmarco Steri ha concluso la sua esperienza a Uomini e donne quasi tre mesi fa, e molti fan si chiedono se lo rivedranno in televisione. Su Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha spiegato che l’ex tronista sarebbe disposto a tutto pur di partecipare al Grande Fratello: si vocifera che potrebbe aver già sostenuto un provino. Tuttavia, l’edizione del reality in partenza a ottobre dovrebbe essere dedicata ai concorrenti non famosi (nip), rendendo quindi difficile l’ingresso di Gianmarco nel cast.

Le novità sul futuro di Gianmarco in televisione

Fino a qualche settimana fa, sul web si parlava insistentemente della possibile partecipazione al Grande Fratello di due tronisti dell'ultima edizione di Uomini e donne: Martina e Gianmarco.

Le novità che sono trapelate sulla stagione del reality, che debutterà a ottobre e che sarà condotta da Simona Ventura, però, hanno un po' spento l'entusiasmo dei fan: si dice che la rete vorrebbe un cast totalmente nip.

Questa regola escluderebbe Gianmarco dalla lista dei possibili concorrenti, ma secondo Lorenzo Pugnaloni da qui all'inizio del programma potrebbe accadere di tutto.

"Ci sarà una versione nip, ma lui sta insistendo per il Grande Fratello e dovrebbe anche aver fatto il provino", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo account Instagram.

L'indiscrezione sulla speranza degli amici di Gianmarco

Lorenzo Pugnaloni sembra avere diverse informazioni sull'ex tronista di Uomini e donne in merito alle possibilità che avrebbe di entrare nel cast del Grande Fratello.

"Da parte degli autori non c'è minimamente interesse, se lo chiameranno è perché non avranno di meglio", ha scritto il blogger sui social.

Secondo queste voci, Gianmarco spererebbe ancora di partecipare al programma che quest'anno sarà condotto da Simona Ventura e in questo avrebbe l'appoggio delle persone che fanno parte della sua quotidianità.

"Gli amici già non vedono l'ora, tanto che l'altro giorno mi è stata girata una storia in cui dicevano che tra due mesi torneranno a fare quello che facevano prima. E la storia con Cristina? Vedremo", ha concluso l'esperto di gossip.

Un anno da protagonista su Canale 5

Gianmarco uno dei personaggi più amati (e discussi) dell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne.

Il ragazzo ha debuttato nel dating show lo scorso autunno nel ruolo di corteggiatore, e per circa cinque mesi ha cercato di conquistare Martina.

A metà gennaio la giovane ha scelto Ciro, e Maria De Filippi ha subito proposto a Gianmarco di diventare l'unico tronista della seconda parte della stagione.

Il suo percorso nel programma di Canale 5 si è concluso a maggio con il "sì" di Cristina, la corteggiatrice alla quale è legato tuttora tra alti e bassi.