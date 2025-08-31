Modifiche al palinsesto de La forza di una donna a partire da sabato 13 settembre. Dopo aver registrato ottimi consensi nel daytime feriale di Canale 5, la serie turca si prepara a conquistare anche il weekend con puntate speciali.

Mediaset ha deciso di puntare su questo titolo per trainare al meglio l'appuntamento con Verissimo, il talk show del fine settimana condotto da Silvia Toffanin, al via proprio nel weekend del 13 e 14 settembre con le prime due puntate della nuova edizione.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna dal 13 settembre

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5, e in generale quello de La forza di una donna, subiranno delle modifiche nel corso del mese di settembre.

Dal 1° settembre, la soap non andrà più in onda nella seconda parte del pomeriggio, ma verrà anticipata alle 15:50 con episodi che avranno una durata complessiva di 55 minuti, chiamati a trainare il talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

Ulteriori variazioni arriveranno nei giorni a seguire, complice la scelta di Mediaset di puntare su questo prodotto anche nel weekend, così da assicurare un ottimo traino all'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Puntate doppie nel weekend per La forza di una donna

Dal 13 settembre, le nuove puntate de La forza di una donna arriveranno per la prima volta anche al sabato pomeriggio con appuntamenti speciali ed extra-large.

Mediaset ha scelto di allungare la messa in onda a due ore sia al sabato che alla domenica pomeriggio, trasmettendola dalle 14:35 alle 16:30 circa, dopodiché la linea passerà a Verissimo.

Una scelta che comporterà la cancellazione della serie Innocence dal palinsesto pomeridiano di Canale 5: la serie turca che ha debuttato questa estate proseguirà in streaming su Mediaset Infinity.

Dal lunedì al venerdì, almeno fino al ritorno di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici 25, saranno trasmessi episodi singoli.

Il grande successo della soap opera turca con Bahar e Sarp

Una scelta dettata principalmente dagli ottimi ascolti registrati da La forza di una donna in queste settimane di programmazione estive, dimostrando di aver fatto breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5.

La serie incentrata sulle vicende di Bahar e Sirin ha raggiunto picchi di 1,9 milioni di spettatori al giorno, conquistando una media di oltre 1,7 milioni anche con la doppia puntata trasmessa nella seconda parte del pomeriggio, pari a uno share superiore al 22% con punte del 25%, tali da battere la concorrenza Rai di Estate in diretta.