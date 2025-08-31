Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre rivelano che Viola e Damiano saranno sempre più vicini a un addio definitivo.

Le incomprensioni tra i due appariranno insormontabili e le tensioni renderanno il clima sempre più teso e conflittuale.

Intanto, Gennaro, dopo essersi ripreso dall'aggressione, inizierà a meditare la sua vendetta nei confronti di Roberto, mentre il fratello Vinicio cercherà di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti per comprendere i motivi che hanno spinto Ferri a una reazione tanto violenta.

Viola e Damiano vicini all'addio: anticipazioni Un posto al sole 8-12 settembre

Dopo il suo rientro a Napoli, Viola si ritroverà a parlare con Damiano. Il poliziotto prenderà un'importante decisione legata al suo futuro lavorativo e deciderà di parlarne con la compagna, sperando che tra di loro possa tornare il sereno.

La situazione, però, non darà segnali di miglioramento: tra Viola e Damiano si riaccenderà lo scontro e i due si ritroveranno sempre più ai ferri corti.

Questa volta, la situazione sembrerà davvero insormontabile, al punto che i due saranno sempre più vicini alla rottura e a un addio.

Mariella, invece, si mostrerà sempre più turbata dal suo riavvicinamento con Guido e non saprà come gestire al meglio tale situazione.

Gennaro pronto a vendicarsi, Vinicio e Alice in crisi

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Gennaro avrà modo di riprendersi in ospedale e non gradirà affatto la visita di Roberto.

Il perfido Gagliotti, intenzionato a vendicarsi, deciderà di strumentalizzare la visita di Roberto per aggravare la sua posizione agli occhi degli inquirenti e metterlo sempre più in cattiva luce.

Intanto, anche Vinicio continuerà a seguire il caso di suo fratello e proverà a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti che ha portato al violento scontro con Roberto.

Le divergenze tra la famiglia di Vinicio e quella di Alice, però, finiranno per mettere a repentaglio anche la loro stabilità di coppia.

Gennaro scoprì il piano di Marina e Antonietta negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti della soap, Gennaro aveva scoperto del piano architettato da Marina con Antonietta, intenzionate a incastrarlo per il caso della morte di Assane.

Le due donne avrebbero dovuto registrare in gran segreto Gagliotti e avere tra le mani la prova certa della sua colpevolezza e del suo coinvolgimento in merito all'uccisione del bracciante agricolo.

Un piano sfumato dopo che Gagliotti ha scoperto cosa stavano tramando alle sue spalle, finendo per scagliarsi contro Marina.