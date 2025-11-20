Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana in prima visione su Canale 5 rivelano che Arif dimostrerà di provare ancora dei sentimenti per Bahar Cesmeli. Il barista inizierà ad evitare la protagonista, non accettando che sia tornata insieme a suo marito Sarp.

Arif prova ancora dei sentimenti per Bahar

Arif e suo padre usciranno di galera dove erano rinchiusi per l'omicidio di Yeliz grazie all'intervento di Kismet. Il barista andrà nella caffetteria di Emre per riabbracciare Bahar, nel frattempo liberata da Nezir insieme a tutta la sua famiglia.

Arif e la protagonista dimostreranno di provare ancora dei sentimenti tra di loro anche se le incomprensioni non saranno ancora terminate. L'uomo farà un regalo a Nisan e Doruk, facendosi trovare fuori dalla scuola senza avvisare nessuno. In questo modo, Arif incontrerà Sarp, che gli ordinerà di stare lontano dai suoi figli poiché è ritornato a casa.

Arif evita Bahar non accettando il suo ritorno di fiamma con Sarp

Arif farà delle domande a Kismet su Bahar, scoprendo che sta abitando con suo marito in casa di Hatice ed Enver. Il barista, a questo punto, prenderà le distanze dalla protagonista, evitando di rispondere alle sue chiamate. Bahar rintraccerà Arif e gli chiederà una spiegazione del suo comportamento molto strano.

L'uomo dirà a Cesmeli di non aver accettato che viva sotto lo stesso tetto con Sarp, ricordandole che prova dei sentimenti per lei. Bahar ricorderà ad Arif di aver deciso di mettere i figli al primo posto e per questo ha concesso una seconda chance al marito.

Bahar ha accusato Sarp di aver causato la morte della sua amica Yeliz

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine mese su Canale 5, Sirin Sarikadi ha iniziato a lavorare nel negozio di tessuti di Dundar dov'è apparsa una pessima commessa sempre svogliata e disinteressata. In questa circostanza, la figlia di Enver ha scoperto che il suo capo si è assentato dal lavoro per recarsi in tribunale a testimoniare per un caso di lesioni da arma da fuoco.

Emre, invece, ha chiesto ad Hatice ed Enver di dare una stanza ad Idil in cambio di denaro. La coppia ha accettato di ospitare la ragazza nella camera da letto di Sirin, che ha reagito male a causa dei trascorsi tra di loro.

Bahar Cesmeli, intanto, ha scoperto che Yeliz ha perso la vita per mano degli uomini di Nezir nel corso di un blitz al quartiere di Tarlabasi. La donna ha pregato Sarp di accompagnarla a casa per salutarla per l'ultima volta. In questa circostanza, la protagonista ha accusato suo marito di averle rovinato l'esistenza e causato la morte della sua migliore amica.