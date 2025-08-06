Sono passati molti mesi dalla fine del trono di Ida Platano, ma sui social c’è ancora chi si chiede cosa sarebbe potuto succedere tra lei e Mario Cusitore, se avesse avuto il coraggio di sceglierlo. In queste ore, l’ex cavaliere di Uomini e donne ha risposto alle domande dei fan su Instagram e, oltre ad ammettere gli errori commessi durante la frequentazione con Ida, ha dichiarato che tornerebbe a corteggiarla senza alcun dubbio.

Le riflessioni di Mario sui social

La conoscenza tra Mario e Ida si è interrotta bruscamente dopo l'ennesima segnalazione che è arrivata sul corteggiatore, per questo alcuni fan di Uomini e donne pensano ancora a cosa sarebbe potuto accadere tra i due se lei avesse fatto la scelta.

Oggi, 6 agosto, Mario ha deciso di chiacchierare con chi lo segue su Instagram, e la maggior parte delle domande che gli sono arrivate riguardavano la frequentazione con Ida e quello che provava per lei.

Il cavaliere ha risposto in maniera molto sincera, soprattutto quando gli è stato chiesto se darebbe un'altra chance al legame con Ida: "Se tornerei a corteggiarla? Sì".

Mario ha anche confidato che si è reso conto di aver sbagliato con Ida, soprattutto nella parte finale del loro percorso: "Potevo gestire tutto in maniera diversa, a volte la verità è lì davanti ed è difficile crederle, ma me ne pento".

Nessuna colpa agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari

Alcuni follower hanno cercato di addossare le colpe di tutto a Tina e a Gianni, come se i loro interventi in studio l’avessero condizionata nella parte finale del suo trono.

"Loro non c'entrano nulla, anzi a volte mi hanno anche aiutato", ha specificato Mario in più di una storia.

Mario, che è stato sia corteggiatore che cavaliere a Uomini e donne, sembra ricordare con nostalgia la conoscenza con Platano, anzi ha lasciato intendere che sarebbe disposto a riprovarci se solo lei gli concedesse un'altra possibilità.

Dubbi sul ritorno in studio a settembre

Mancano poche settimane all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, e molti fan si chiedono se Mario farà parte del cast oppure no.

Lui ha lasciato il parterre Over a un paio di mesi dalla fine della stagione, ma in alcune interviste, che ha rilasciato di recente, ha detto che tornerebbe subito se la redazione glielo chiedesse.

A fine agosto trapeleranno i nomi delle dame e dei cavalieri che cercheranno l'anima gemella davanti alle telecamere, ed è quasi scontato che tra loro ci sarà qualche volto già noto al pubblico, dall'immancabile Gemma a Sabrina.