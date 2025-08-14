Sarp aggredirà Suat quando troverà il corpo di Julide nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Hai eliminato mia madre", urlerà continuando a colpirlo.

Le anticipazioni rivelano che Suat scoprirà che nella tombe di Bahar e dei bambini c'è il corpo di sua madre.

L'uomo sarà a dir poco sconvolto e si recherà subito da suo suocero che qualche giorno prima gli aveva raccontato che Julide era scappata. Sarp sarà sul punto di premere il grilletto contro Suat, quando arriverà Munir ed eviterà il peggio.

Sarp alle prese con la dura verità

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto per Sarp la verità verrà a galla.

L'uomo sarà vittima delle bugie di Piril e Suat che oltre a nascondergli che Bahar e i suoi figli sono vivi, mentiranno anche sulla morte di sua madre Julide.

Sarp apprenderà da Piril che sua madre ha tentato di togliere la vita ai bambini e che poi è fuggita. In realtà, Suat farà seppellire Julide nella tomba vuota di Bahar, certo che Sarp non potrà mai trovare il suo corpo. Il padre di Piril penserà di essere in una botte di ferro, ma le cose andranno molto diversamente da come immaginava.

Sarp, infatti, sarà deciso a parlare con la famiglia di Bahar per capire cosa è successo il giorno dell'incendio in cui avrebbero perso la vita. L'uomo metterà alle strette Enver che non gli rivelerà la verità, ma si ingannerà nel parlare.

Il marito di Hatice, infatti, prima chiederà a Sarp di lasciare in pace Bahar e poi gli dirà che la donna è morta in un incidente. Quando sentirà parlare di incidente e non di incendio, i sospetti in Sarp si faranno sempre più insistenti e a quel punto l'uomo deciderà di indagare da solo.

Prenderà una pala e si dirigerà al cimitero, in piena notte, per scavare e guardare con i suoi occhi se Bahar e i suoi bambini si trovano davvero lì. Quello che Sarp scoprirà sarà sconvolgente per lui: oltre a non trovare sua moglie e i suoi figli, infatti, l'uomo vedrà il corpo di Julide, morta qualche giorno prima.

La rabbia di Sarp dopo aver scoperto il corpo di sua madre

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp non riuscirà a credere ai suoi occhi e scoppierà a piangere.

L'uomo si renderà conto che fino a quel momento tutti gli hanno mentito e sarà furioso e disperato. La prima cosa che Sarp farà sarà dirigersi alla villa di Suat per affrontarlo e le guardie non riusciranno a fermarlo.

Il padre di Piril sarà molto spaventato nel vedere suo genero fuori di sé e sporco di terra. "Dov'è mia moglie?" chiederà Sarp ad alta voce, mentre Sirin, ospite di Suat, ascolterà tutto dalla sua stanza.

"Bahar", urlerà ancora Sarp, "mia moglie Bahar e i miei figli, dove sono?".

Suat non risponderà e a quel punto Sarp aggredirà suo suocero, minacciando di togliergli la vita con le sue stesse mani. "Ho visto mia madre nella tomba di mia moglie", urlerà Sarp continuando a colpirlo, "hai eliminato mia madre e l'hai seppellita".

Suat, in lacrime si dirà innocente, ma suo genero gli punterà la sua arma contro. L'uomo sarà sul punto di fare fuoco quando sentirà arrivare Munir e scapperà, lasciando Suat in pessime condizioni.

I ricatti di Julide e il piano di Suat

Nelle puntate in onda in Italia, Suat e Piril stanno facendo di tutto per riportare Sarp in America. I due, infatti, non solo hanno scoperto che Bahar è viva, ma hanno anche saputo che Julide è al corrente di questo segreto. La madre di Sarp ha riferito a Suat che ha visto Bahar e i suoi bambini e in cambio del suo silenzio ha chiesto dei soldi. Il padre di Piril sa di non essere più al sicuro, anche perché Julide ha chiesto più volte di rivedere Sarp prima che riparta in America e ha dovuto pagarla ancora.

Piril è riuscita a convincere suo marito, ma Sarp continua a sognare Bahar e ha confidato alla donna di sentire un'inspiegabile inquietudine.