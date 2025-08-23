Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in programma domenica 31 agosto su Canale 5 rivelano che Sevilay continuerà a essere vittima della perfidia di Cihan, il quale la terrà prigioniera e segregata all'interno della sua abitazione.

Melek, invece, si ritroverà in forte crisi per via della gravidanza indesiderata: la donna inizialmente prenderà in considerazione l'idea di abortire e rinunciare al suo bambino, salvo poi cambiare idea e decidere di portarla avanti.

Sevilay prigioniera, Melek pensa all'aborto: anticipazioni La notte nel cuore del 31 agosto

Sevilay continuerà a essere in pericolo: la donna verrà segregata in casa da Cihan all'interno della sua villa e l'uomo non avrà alcuna intenzione di lasciarla libera di riprendere in mano le redini della sua vita.

Nel frattempo Melek, dopo aver incontrato Cihan e ricordato ciò che è successo tra di loro, finirà per prendere una decisione spiazzante: la donna si dirà pronta a procedere con l'aborto e rinunciare così al bambino che porta in grembo.

Col passare dei giorni, però, Melek si ritroverà a riflettere sulla sua decisione e si renderà conto che potrebbe pentirsene per il resto della sua vita.

Melek cambia idea sulla gravidanza

Per tale ragione, quindi, la donna deciderà di rinunciare all'aborto: fondamentale per lei sarà anche una chiacchierata con Sumru, la quale indirettamente le farà capire di aver preso la decisione giusta nel portare avanti la gravidanza, mettendo da parte l'idea dell'aborto.

Le anticipazioni de La notte nel cuore di domenica 31 agosto, inoltre, rivelano che Tahsin resterà senza parole nel momento in cui verrà a conoscenza della clausola segreta inserita dalla famiglia Sansalan all'interno del suo nuovo contratto.

L'uomo si mostrerà senza scrupoli, al punto da chiedere a Samet e Cihan ben due miliardi e mezzo di dollari.

Previsto un raddoppio per La notte nel cuore in prime time su Canale 5

In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con la soap opera turca subirà delle variazioni di palinsesto nel corso dei primi giorni di settembre.

Martedì 2 settembre, in prime time dalle ore 21:35 circa, andrà in onda eccezionalmente una nuova puntata de La notte nel cuore in prima visione, della durata sempre di tre episodi in programma fino alla soglia della mezzanotte circa.

La soap quindi raddoppierà la propria programmazione, andando in onda regolarmente anche domenica 7 settembre, subito dopo l'appuntamento con La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti, pronto a sfidare il ritorno di Stefano De Martino in quella fascia oraria con il game show Affari Tuoi, che prenderà il posto di Techetechetè.