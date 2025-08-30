Melek farà fuoco contro Cihan e lo ridurrà in fin di vita nella puntata de La notte nel cuore di martedì 2 settembre: la ragazza penserà di averlo eliminato.

Melek, aggredita dai sensi di colpa, tenterà di farla finita ma il pensiero di suo figlio la salverà. Cihan sarà in gravissime condizioni e Sumru andrà in ospedale da lui, ma sarà cacciata da tutta la famiglia. Samet, inoltre, farà radere al suolo la casa di Enise, colpevole di aver dato un aiuto a sua moglie. Infine, Melek finirà in carcere in attesa di processo: a incriminarla ci sarà il video che la ritrae alla villa al momento dell'agguato a Cihan.

Sumru da sola contro tutti, Cihan tra la vita e la morte

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che la dizi andrà in onda anche martedì 2 settembre. I colpi di scena non si faranno attendere, a partire dal ritorno di Nihayet a villa Sansalan. L'obiettivo di Samet sarà quello di fare terra bruciata intorno a Sumru e per questo andrà a casa d Enise per riportare sua suocera a casa con sé. Per Nihayet non sarà affatto un sacrificio, perché la donna non vedeva l'ora di tornare alle comodità a cui era abituata. Nel frattempo, Melek verrà a sapere che Cihan ha fatto picchiare Nuh fino a ridurlo in fin di vita. La ragazza, presa dalla rabbia, andrà ad affrontare direttamente Cihan e farà fuoco contro di lui.

Melek colpirà al petto Cihan e fuggirà quando lo vedrà crollare per terra. La donna, certa di aver tolto la vita al padre di suo figlio, proverà a farla finita e tenterà di gettarsi nel vuoto da un ponte. Pensando al bambino che ha in grembo, però, Melek si fermerà in tempo. Intanto Bunyamin troverà Cihan in pessime condizioni e l'uomo sarà portato urgentemente in ospedale. Saranno ore molto difficili per la famiglia Sansalan che attenderà in corridoio notizie dai medici. Anche Sumru correrà in ospedale appena saprà quello che è successo, ma la donna non sarà accolta bene dai suoi familiari. Samet le intimerà di andare via, ma anche Esat e Harica la faranno sentire un'estranea, tanto che Sumru giurerà di far valere i propri diritti.

Enise non cederà alle minacce di Samet

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 2 settembre, Samet e Hikmet costringeranno Enise a non aiutare più Sumru. La ex cuoca della villa si rifiuterà di stare dalla loro parte e le conseguenze arriveranno nel giro di poche ore. La casa in cui Enise vive con la sorella sarà demolita e le due donne saranno costrette a partire. Sumru invece, si ritroverà senza una casa in cui stare e ad aiutarla sarà Gurcan, il suo datore di lavoro. Nel frattempo, Melek dovrà fare i conti con la legge, perché per Tahsin sarà impossibile aiutarla. Bunyamin, infatti, troverà il filmato in cui si vede Melek al momento dell'agguato. La ragazza finirà in carcere in attesa del processo, mentre Hikmet separerà ancora una volta Nuh da Sevilay.

La donna, infatti, richiuderà la ragazza in una stanza per assicurarsi che non fugga di nuovo.

Cihan vede in Melek e Nuh soltanto dei nemici

Nelle puntate precedenti, Melek ha provato a dire a Cihan che aspetta un figlio da lui. La ragazza era certa che le cose tra loro si sarebbero risolte, ma ha ricevuto un'accoglienza a dir poco deludente. Cihan non ha neanche lasciato parlare Melek, ma l'ha subito accusata di aver organizzato il loro incontro per insinuarsi nella famiglia e imbrogliare tutti loro. Melek si è sentita profondamente ferita e ha deciso di non parlare più della gravidanza in corso. Cihan è ossessionato dall'idea che Melek e Nuh abbiano complottato contro la sua famiglia sin dall'inizio.

L'uomo non ama Sevilay e l'ha sposata solo perché è stato costretto da Samet a farlo. Nonostante questo, però, Cihan non vuole più divorziare da sua moglie perché sa che renderebbe felice Nuh. Sevilay non ha nascosto il suo amore per il fratello di Melek, ma Cihan è pronto a tutto per separarli.