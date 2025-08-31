"Mi hanno scartata per qualche chilo in più. Ho pianto non perché non mi avevano preso, ma perché mi hanno detto ‘Sei grassa' e io me la sono presa con me stessa' ": ad essersi espressa in questi termini parlando del programma Tale e Quale Show è stata Lisa Fusco, che nel corso di un'intervista rilasciata nelle ultime ore a Fanpage.it ha prodotto una serie di dichiarazioni sul programma condotto da Carlo Conti.

Il racconto di Lisa Fusco: 'Scartata per i chili di troppo'

Il provino di cui parla Lisa Fusco è datato 12 giugno 2025: "Ho speso soldi, un pomeriggio intero e dieci giorni di prove private per prepararmi.

Sono una professionista. Mi hanno pure detto 'come sei bella con la parrucca rossa, potresti fare Jessica Rabbit' e quando ho risposto che mancava il seno hanno detto 'non ti preoccupare, lo mettiamo noi'. Ma se già sapevate che ero più in carne, perché farmi perdere tempo?".

E ancora: "Non deve succedere che questi autori facciano sentire male una persona, la facciano andare in depressione per una settimana. È un peccato perché avrei potuto dare tanto al programma. Se qualcuno mi avesse chiesto di perdere peso l'avrei fatto. Per entrare nella casa del Grande Fratello persi due taglie. Chi mi ha scartato? Non voglio fare nomi. Gli autori di Tale e Quale Show, quelli sono. Sono tanti. Quando sono andata lì ne ho contati undici.

Tutti 'amore di qua, amore di là', mi hanno applaudito e alla fine comunque non mi hanno presa".

Le parole di Nadia Rinaldi: 'Le scelte sono già tutte pianificate'

Lisa Fusco non è stata la sola a puntare il dito contro il modus operandi degli autori di Tale e Quale Show.

Nelle scorse settimane, anche Nadia Rinaldi aveva detto di essere stata convocata per partecipare ai casting ma di non essere stata alla fine scelta per un disegno ben preciso: "Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato?".

Lo sfogo ha raccolto il sostegno di tanti altri vip, come ad esempio Serena Grandi: "Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi”.

Un parere molto simile a quello espresso da Nina Soldano: "È sempre stato così ma ora è tutto, troppo esagerato".

Il cast di Tale e Quale Show

Di seguito il cast di Tale e Quale Show per l'edizione 2025:

Pamela Petrarolo (ex Grande Fratello)

Le Donatella (cantanti)

Marina Valdemoro Maino

Antonella Fiordelisi (ex Grande Fratello)

Carmen Di Pietro

Samuele Cavallo

Gianni Ippoliti

Tony Maiello (cantante)

Peppe Quintale

il duo formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

Il programma verrà trasmesso su Rai 1 da venerdì 26 settembre alle 21:30 circa, con Carlo Conti alla conduzione.