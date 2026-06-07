Continuano i casting in casa Juventus per la ricerca di un portiere al posto di Michele Di Gregorio. Stando a quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad ingaggiare Jordan Pickford dell'Everton. Chi invece risulta essere nel caos è il Milan: al 7 giugno non ha ancora reso noto il nome del prossimo tecnico che allenerà la squadra.

Schira: 'La Juve è pronta ad ingaggiare Pickford'

Nel primo pomeriggio di domenica 7 giugno, Nicolò Schira è tornato a parlare della Juve: "La società sta lavorando per ingaggiare un nuovo portiere: Jordan Pickford dell'Everton".

Stando a quanto riferito dall'opinionista, alcuni intermediari inglesi avrebbero proposto il 32enne alla dirigenza bianconera visto che è ancora alla ricerca di un massimo difensore per sostitutore il deludente Di Gregorio acquistato appena un anno fa. Per quanto riguarda gli altri rinforzi, Schira ha annunciato che la trattativa per portare Alexander Sørlot alla Juve è entrata nel vivo: all'attaccante è stato offerto un contratto fino al 2029 più l'opzione per il 2030 a 4 milioni di euro a stagione.

Brahim Diaz resta sempre un obbiettivo di mercato, ma nel caso la trattativa dovesse arenarsi c'è un piano B alla Continassa che porta il nome di Albert Gudmundsson. Il nome del centravanti non sembra affatto entusiasmare il tecnico Luciano Spalletti, ma la trattavi potrebbe essere interessante visto che il 28enne è valutato 15-18 milioni dalla Fiorentina e su di lui c'è un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.

Milan: Glasner e Rangnick, ma c'è anche un piano B

Il Milan dopo il mancato piazzamento in Champions League sta vivendo un vero e proprio terremoto dirigenziale. Al 7 giugno, il club rossonero non ha ancora ufficializzato il nome dell'allenatore che sederà sulla panchina.

Ralf Rangnick è stato contattato per ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Il 67enne sembrerebbe essere intenzionato a sposare il progetto del Milan, ma al tempo stesso ha imposto dei paletti alla società: la scelta dell'allenatore, del direttore sportivo e del team di scouting. Ma risulta esserci anche un piano B che porta a Ramon Planes in caso di mancato accordo con Rangnick. Per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, in cima alla lista c'è Oliver Glasner, ma anche Mauricio Pochettino.