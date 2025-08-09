Dopo la lunga pausa estiva, la soap tv Tempesta d'amore tornerà regolarmente nel palinsesto di Rete 4 dal 1° settembre con nuovi e intriganti episodi che vedranno al centro della scena l'intreccio amoroso tra Philipp Brandes, Ana Alves e Vincent Ritter. Quest'ultimo, a sorpresa, si innamorerà davvero di Ana e ciò potrebbe complicare il suo piano per mettere le mani sull'eredità che lei sta per ricevere.

Tempesta d'amore torna il 1°settembre dopo lo stop estivo

Manca sempre meno al ritorno nella mattina di Rete 4 di Tempesta d'amore, sospesa dal palinsesto dal 7 luglio scorso.

La serie si è presa una lunga pausa estiva, ma è pronta a tornare lunedi 1 settembre con episodi inediti che promettono numerosi colpi di scena. Si ripartirà dal triangolo amoroso tra Vincent, Ana e Philipp, con quest'ultimo che avrà studiato un diabolico piano con la complicità di Natalie per mettere le mani sull'eredità che la giovane Alves riceverà dalla sua prozia Wilma. Philipp sarà riuscito a far lasciare Vincent e Ana e in questo modo spererà di avere campo libero con la ragazza.

Natalie, intanto, si sentirà in colpa nei confronti di Vincent, vedendolo soffrire per la rottura con Ana e a complicare il tutto ci sarà il fatto che la complice di Philipp comincerà a provare dei reali sentimenti per il veterinario.

Philipp si innamora davvero di Ana nelle nuove puntate di Tempesta d'amore

L'amore busserà alla porta anche di Philipp, visto che alla fine, pure lui si renderà conto di essersi davvero innamorato della sua vittima, ossia Ana. Tutto questo potrebbe complicare le cose per il giovane Brandes che non aveva certo messo in conto l'amore quando ha progettato il piano per impossessarsi dell'eredità evoluta a Ana da Wilma. Non sarà comunque facile per lui conquistare il cuore della giovane Alves, mentre Vincent mostrerà un lato oscuro di sé alimentato dalla gelosia per la ex fidanzata.

Tra gli amori di questa 20^ stagione di Tempesta d'amore, non si può non citare quello tra Markus e Katja, con il primo che cercherà di riconquistare la fiducia e l'amore della donna.

Anche per lui l'impresa sarà ardua, visti i numerosi intrighi e complotti messi in atto per danneggiare il Furstenhof e la famiglia Saafeld.

Confermata in Germania la 22^ stagione di Tempesta d'amore

Presto i fan di Tempesta d'amore potranno tornare a seguire le restanti puntate della 20^ stagione della serie tedesca. In Germania, la narrazione è già arrivata alla stagione numero 21, trasmessa sulla rete Das Erste a partire da dicembre del 2024 e giunta quasi alla sua conclusione. È già stata infatti annunciata la messa in onda della 22^ stagione che prenderà il via sulla rete tedesca a fine ottobre.