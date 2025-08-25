Tra pochi giorni, le coppie di Temptation Island prenderanno parte alle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, e le anticipazioni sveleranno cosa è accaduto tra loro nell'ultimo mese e mezzo. Di recente, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione su Simone e sul suo comportamento in assenza della fidanzata Sonia: secondo quanto riferito da una fan, sarebbe stato visto approcciare diverse ragazze in una discoteca di Modena.

Le parole di chi ha incrociato Simone a Modena

Poco più di un mese fa, Sonia ha deciso di dare un'altra possibilità a Simone e uno dei motivi per cui ha scelto di farlo è il bambino che ha scoperto di aspettare.

I protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island non hanno ancora ripreso la loro attività social (molto probabilmente lo faranno dopo aver partecipato alle registrazioni di Uomini e donne di fine agosto), quindi i fan non sanno se è cambiato qualcosa dal loro incontro con Filippo Bisciglia a fine luglio.

Domenica scorsa, però, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e pubblicato le foto e il messaggio di chi ha incontrato il personal trainer in un locale della sua città, Modena.

"Ieri sera sono stati in una discoteca e c'era Simone di Temptation, che ballava e si avvicinava ad altre ragazze. Ti giro le foto", ha raccontato la persona che ha incrociato il compagno di Sonia per caso.

La fidanzata a casa incinta e lui fa ancora queste cose… che vomito pic.twitter.com/IeqTgINTlM — Mery (@goddessofnight_) August 24, 2025

Il parere degli utenti di X

La segnalazione, su come si sarebbe comportato Simone in discoteca senza Sonia, ha fatto storcere il naso a molti fan di Temptation Island, gli stessi che hanno deciso di esporsi per criticarlo sui social.

"La fidanzata incinta a casa e lui fa ancora queste cose, che vomito", "Avevate dubbi? Io nessuno", "Mamma mia, sempre peggio", "Sonia ha tutta la vita davanti, deve lasciarlo perdere questo soggetto", "Lei non ha saputo scegliere il partner giusto", "Follia", "Qualche giorno fa erano usciti video in cui sembravano una famiglia felice, assurdo", si legge su X.

Novità su Ary e Valerio

Nei prossimi giorni dovrebbero trapelare le anticipazioni dei confronti tra i protagonisti di Temptation Island negli studi di Uomini e donne (attualmente le riprese sono fissate per martedì 26 e mercoledì 27 agosto) e soltanto allora si saprà con certezza se Simone e Sonia stanno ancora insieme.

Domenica scorsa, intanto, Valerio e Ary sono stati avvistati allo stadio insieme: molti fan li hanno visti poco prima dell'inizio della partita della Lazio a Como, e dai sorrisi che i due hanno sfoggiato sembra che la loro frequentazione starebbe proseguendo nel migliore dei modi anche fuori dal villaggio.