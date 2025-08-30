Le anticipazioni della puntata di Tradimento che andrà in onda venerdì 5 settembre in prima serata rivelano che dopo l'arresto di Selin per aver sparato a Tolga, Serra capirà di essere in pericolo e riuscirà a nascondersi a casa di un amico, prima che Oltan possa prenderla.

Tolga in gravi condizioni

Le anticipazioni di Tradimento relative alla puntata che verrà trasmessa in prima serata venerdì 5 settembre su Canale 5 prendono il via dall'arresto di Selin dopo aver sparato a Tolga. Una volta in carcere, la donna rifiuterà l'assistenza di un avvocato e smetterà di parlare, isolandosi da tutti.

Intanto, le condizioni di Tolga saranno critiche: tre proiettili lo hanno colpito, uno all'intestino, uno al rene e uno al polmone. Nel frattempo Oylum, senza dire nulla ai Dicleli, andrà a trovare Tolga in ospedale.

Preoccupato che le notizie su quanto accaduto al figlio possano diffondersi, Oltan intimerà a tutti i suoi uomini di mantenere il segreto e poi manderà uno di loro a recuperare Serra. Quest'ultima comprendendo di essere in pericolo, deciderà di prendere i soldi dalla cassaforte e scappare facendo perdere le sue tracce. Dopo aver scoperto che Selin ha sparato a Tolga, Serra si nasconderà da un suo amico.

Guzide deciderà di comprendere meglio la natura del legame tra Sezai e Kudriye e così andrà dalla donna.

Intanto, Oylum e Oltan andranno in ospedale da Tolga e apprenderanno che le sue condizioni sono molto gravi.

Mualla, invece, comincerà a sospettare che Oylum si trovasse con Tolga nel momento della sparatoria e penserà che lei provi ancora dei sentimenti per il suo ex. Inoltre, in ospedale, Oltan conoscerà una donna la cui sorella è stata picchiata dall'ex fidanzato e deciderà di vendicarsi di lui.

Guzide vuole divorziare da Sezai

Ozan, deciso a conoscere suo fratello, si recherà da Dundar, ma lui si mostrerà freddo e poco interessato ad approfondire la conoscenza. Successivamente, dietro richiesta di Guzide che vorrà stare sola con Sezai per chiarirsi circa Kudriye, Umit e Ozan passeranno la notte in albergo.

Alla fine della sua discussione con Sezai, Guzide - dopo aver scoperto della relazione che legava il marito a Kudriye - deciderà di lasciarlo e poco dopo comunicherà alla famiglia di essere intenzionata a chiedere il divorzio.

Intanto, l'intervento che potrebbe salvare la vita di Tolga è un trapianto di rene e l'unica donatrice compatibile si rivelerà essere Oylum. Quest'ultima deciderà di sottoporsi all'intervento pur di salvarlo.

Buona ripartenza per Tradimento

Dopo la lunga pausa estiva, è tornato Tradimento in prima serata. La prima puntata della nuova stagione di Canale 5, andata in onda nella serata di venerdì 29 agosto, ha ottenuto ottimi ascolti tv, infatti si è imposta come leader del prime time. La soap ha ottenuto, in particolare, il 16,4% di share con una media di spettatori pari a 2.042.000.