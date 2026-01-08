Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano l’arrivo di un biglietto minatorio e una serata di eccessi per due personaggi, destinata a creare non pochi problemi. Nelle puntate che rese disponibili da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio sul sito di Mediaset Infinity, Ceylin mostrerà a suo marito Ilgaz il biglietto inquietante ricevuto e verrà messa in guardia proprio da lui: deve lasciare il caso per la sua sicurezza. Nel frattempo, Efe verrà ferito, mentre Osman e Cinar alzeranno un po’ troppo il gomito e finiranno per presentarsi da Yekta in condizioni discutibili.

Infine, Metin riuscirà a catturare Kadir.

Ilgaz vede il biglietto minatorio indirizzato a Ceylin

Ilgaz proporrà a Necla di collaborare con la polizia, ma la donna sceglierà di lasciare la centrale proclamandosi innocente. Efe, invece, chiederà a Eren un confronto sulla sua relazione con Tugce: l'ispettore gli rivelerà tutte le sue preoccupazioni, pur concedendo ai due la sua benedizione. Intanto, Ceylin mostrerà a Ilgaz il biglietto minatorio ricevuto e il procuratore le chiederà di abbandonare il caso, ma l’avvocata non avrà alcuna intenzione di tirarsi indietro. Quando arriverà allo studio legale Tilmen, Ceylin incrocerà Mert mentre esce dall’ufficio di Yekta e pretenderà spiegazioni dal suo capo.

Parallelamente, in centrale, Eren e Metin riusciranno a convincere Necla, la madre di Tankut, a confessare, portandola a rilasciare una nuova dichiarazione.

Tugce accompagna Efe a farsi medicare

Osman e Cinar, completamente ubriachi, si presenteranno a casa di Yekta e si addormenteranno sul divano, suscitando il profondo disappunto dell’avvocato che, il giorno seguente, li convocherà entrambi nel suo studio. Nadide toglierà il caso a Ilgaz, ma il procuratore reagirà con durezza e pretenderà spiegazioni. Nel frattempo, Aylin si sfogherà con sua madre Gul, che cercherà di consolarla e la inviterà a parlare con il marito; tuttavia, nonostante il confronto, Aylin non crederà alle nuove promesse del consorte.

Intanto, Metin riuscirà a catturare Kadir e, su richiesta di Ilgaz, lo condurrà in centrale con un’auto della polizia, accompagnato da un altro agente. In ospedale, dopo che Efe verrà ferito a un braccio, Tugce lo accompagnerà per farsi medicare e, durante l’attesa, tra i due scatterà un bacio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Osman ha ricevuto una pizza avvelenata

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Osman e Cinar sono stati ricattati da Kadir, che ha chiesto loro di sbarazzarsi di Necla. Lo spietato malavitoso ha fatto recapitare a casa della famiglia Kaya una pizza avvelenata che Osman avrebbe dovuto consegnare alla ragazza, ma l’uomo non ha avuto il coraggio di farlo.

Il marito di Aylin ha quindi iniziato a mangiare lui stesso il cibo contaminato per non destare sospetti, salvo poi uscire in strada e gettare il cartone della pizza in un cassonetto. Durante la notte, alcuni cani e gatti che hanno trovato gli avanzi avvelenati sono morti, ma l’accaduto non è sfuggito a Mert. Il nonno di Ilgaz quindi si è recato tra i rifiuti, ha trovato il cartone ormai vuoto, riconoscibile dal contrassegno, e ha capito che si trattava proprio di uno di quelli arrivati a casa sua la sera precedente.