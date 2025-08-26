Martedì 26 agosto sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne e in rete circolano già le anticipazioni su quanto accaduto in studio. Come confermato da Lorenzo Pugnaloni, nelle prime riprese Gemma Galgani è stata punzecchiata da Tina Cipollari e ha avuto un confronto con Arcangelo Passirani davanti a Marina. Tra gli ospiti, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone con il loro bambino.

Prime scintille tra Gemma e Tina

U&D tornerà in onda il 22 settembre, ma in queste ore sono cominciate le registrazioni delle nuove puntate.

Gemma è stata subito protagonista di un confronto con Arcangelo davanti a Marina: il cavaliere avrebbe voluto prendere un caffè con lei per chiarire i loro dissapori passati, ma lei si è rifiutata.

Tina non ha perso l'occasione per punzecchiare Gemma per il fatto che, durante l’estate, ha lavorato come cameriera in un bar e tra loro sono nate le prime scintille.

Gemma, inoltre, ha incontrato due signori che vorrebbero conoscerla e ha deciso di tenerli entrambi.

Gli unici ospiti delle riprese di questo martedì sono stati Asmaa e Cristiano, tornati in studio a pochi mesi dalla nascita del loro primo figlio.

I ragazzi sul trono

I primi spoiler trapelati, mentre le riprese erano ancora in corso, riguardano i tronisti del cast: sui profili social del dating show sono stati pubblicati i video di presentazione dei ragazzi che da qui ai prossimi mesi cercheranno l'amore davanti alle telecamere.

Si vociferava da giorni e oggi è arrivata la conferma: Flavio di Temptation Island è uno dei protagonisti del trono Classico 2025/26.

Il giovane si è fatto notare nelle prime puntate del reality, quando si è avvicinato a Denise e ha messo in crisi il rapporto tra quest'ultima e il compagno Marco.

La redazione ha scelto di puntare anche su una 22enne di Palermo che lavora in una radio locale: si chiama Cristiana e partecipando al dating show spera di trovare il suo principe azzurro.

Appuntamento al buio all'esordio

I ragazzi che si sono accomodati sul trono nel corso della registrazione di Uomini e donne del 26 agosto hanno già incontrato le persone che li potrebbero corteggiare.

Come prevede il regolamento del programma, gli aspiranti pretendenti partecipano a un appuntamento al buio e possono decidere se rimanere o se andare via dopo un breve scambio di battute con i tronisti.

Dopo alcune puntate "di studio", i protagonisti del Trono Classico sono chiamati a fare i nomi di chi vogliono portare in esterna ed è da quel momento che inizia il vero percorso che dovrebbe concludersi con una scelta.