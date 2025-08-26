Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Yildız Yılmaz (Eda Ece) farà i conti con Aysel (Vildan Vatansever), che riuscirà a farsi riassumere nella villa di Halit Argun (Talat Bulut). In particolare, la domestica affronterà Yildiz minacciandola di rivelare a suo marito di averla vista tra le braccia di Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu).

Yildiz dice a Halit di aver perso il bambino che aspettava

Dopo aver scoperto di essere rimasta veramente incinta, Yildiz verrà a conoscenza di aver perso il bambino che aspettava da Halit. In un primo momento, non gli dirà nulla, con il timore che possa decidere di divorziare da lei.

Un giorno, stanca di continuare a mentire, Yildiz rivelerà a Halit di aver avuto un aborto a causa del forte stress.

Dopo aver rassicurato la moglie, Halit le farà sapere che alla villa sono in procinto di arrivare degli esperti per valutare tutti i gioielli di famiglia. A quel punto, Yildiz entrerà in crisi: ha sostituito i gioielli che le aveva regalato Halit con alcuni falsi, perché le servivano i soldi per corrompere la segretaria del medico e inscenare la gravidanza.

Kemal chiede a Yildiz di trascorrere la notte con lui dopo averla aiutata

Non appena scoprirà dei gioielli falsi e che le telecamere di sicurezza sono state sabotate, Halit licenzierà tutto il personale, compresa la domestica Aysel, con il sospetto che ci sia qualche ladro nella villa.

A proposito di quest’ultima, ricatterà Yildiz, minacciando di rivelare a Halit di averla sorpresa scambiarsi diversi baci con Kemal.

Dopo essere stata messa alle strette, Yildiz si vedrà costretta a chiedere aiuto a Kemal, al quale affiderà il compito di recuperare i gioielli venduti. Dopo averlo fatto, la donna farà credere a Halit che gli esperti in realtà erano dei truffatori. Così, Halit riassumerà Aysel al suo servizio, mentre Kemal chiederà a Yildiz di trascorrere una notte con lui.

Riepilogo sulla finta gravidanza di Yildiz

Dopo aver scoperto che Halit l’ha tradita con l’ex moglie Ender Çelebi (Şevval Sam), Yildiz ha finto di essere incinta. Per portare avanti la sua messinscena, Yildiz si è procurata dei soldi vendendo i gioielli del marito, dopodiché ha corrotto la segretaria del medico, chiedendole di sostituire la sua cartella clinica con quella di una donna realmente incinta. Proprio quando Ender ha rivelato il suo inganno a Halit, Yildiz si è sottoposta a delle nuove analisi al sangue su richiesta del marito e ha appreso di aspettare un figlio.