Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 25 al 29 agosto, Niko vorrà fare la proposta di matrimonio a Manuela e chiederà a Filippo di aiutarlo. Manuela e Serena inizieranno a nutrire qualche sospetto riguardo al comportamento dei due e penseranno che stiano nascondendo qualcosa.

Marina, dal canto suo, chiederà ad Antonietta di aiutarla ad incastrare Gennaro per la morte di Assane. Gianluca, nel mentre, riuscirà a chiarire le incomprensioni con Alberto.

Raffaele infastidito dal comportamento di Renato

Terminate le vacanze estive, Palazzo Palladini tornerà ad essere animato da tutti i suoi inquilini.

Eugenio rientrerà a Napoli, dopo avere affrontato un delicato intervento al cuore a Milano e Viola gli mostrerà tutto il suo supporto, anche se non mancheranno le tensioni con Damiano. Inoltre Gianluca non vorrebbe che suo padre lasci la Terrazza, ma Luca lo esorterà ad assumere una scelta sorprendente.

Nel frattempo Niko, Manuela, Serena e Filippo si godranno gli ultimi istanti di riposo prima di riprendere le proprie attività lavorative. In tutto questo, Micaela ritornerà dal viaggio in Indonesia e confiderà che la relazione tra Samuel e Gabriela sia terminata, mentre Raffaele manifesterà a Giulia e Luca tutto il proprio malessere per il comportamento di Renato. Il nonno di Jimmy infatti, da oltre un mese, ha deciso di ignorarlo e vive da solo.

Mariella teme che il suo ritorno possa turbare il figlio

Viola spiegherà ad Antonio quali sono le condizioni di salute del padre di Eugenio. Intanto Ornella inizierà a pensare all'idea che possa esserci anche qualche sentimento tra Nicotera e Viola. Damiano, invece, sarà sempre più distante nei confronti della sua compagna. Intanto Gianluca chiarirà alcune incomprensioni con Alberto e ringrazierà Luca per il supporto datogli nell'ultimo periodo, anche se comprenderà di stare dando troppa fiducia al padre.

Nel frattempo Niko deciderà di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata e coinvolgerà Filippo in questo suo proposito. Manuela e Serena sospetteranno però dei comportamenti anomali dei due uomini e si creerà un grande malinteso.

In tutto questo, Marina esorterà Antonietta ad incastrare Gennaro riguardo alla morte di Assane.

Mariella si accorgerà che il figlio ha tratto beneficio nello stare insieme a Guido e temerà che il suo ritorno possa in qualche modo scombussolarlo.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda prima della pausa estiva, Gianluca ha raccontato a Luca e Giulia che ha avuto una colluttazione con un suo socio di lavoro. Marina invece ha mostrato ad Antonietta le foto in cui il marito Gennaro l'ha tradita con Maddalena.

Damiano in un momento di debolezza ha baciato la sua ex Rosa, mentre Micaela ha rifiutato di andare in vacanza a Maratea in quanto ha prenotato un viaggio a Bali.