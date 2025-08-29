Nel corso delle prime registrazioni stagionali di Uomini e donne sono stati presentati soltanto due tronisti, e si tratta di Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Molti fan sono convinti che presto il cast si arricchirà di uno o due personaggi, e Amedeo Venza è della stessa idea: in una storia che ha postato su Instagram il 29 agosto, infatti, l'esperto di gossip ha sostenuto che a breve sarà ufficializzata la terza tronista dell'edizione 2025/26 e tutti resteranno stupiti quando scopriranno la sua identità.

L'indiscrezione sulle novità della nuova stagione

Flavio e Cristiana sono gli unici tronisti della prima parte dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne? I fan se lo stanno domandando da giorni, e Amedeo Venza potrebbe avergli risposto indirettamente con una storia che ha pubblicato su Instagram poche ore fa.

"A breve la prossima tronista, resteremo di stucco", ha scritto l'esperto di gossip senza aggiungere nessun altro dettaglio sulla ragazza che dovrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa tra non molto.

La scelta di Maria De Filippi di presentare solo due tronisti nel corso delle registrazioni che hanno dato il via alla nuova stagione, è apparsa insolita ma potrebbe avere una spiegazione logica.

Secondo rumor ancora tutti da confermare, infatti, tra i principali candidati al trono ci sarebbe Sarah di Temptation Island, ma il suo debutto nel dating-show potrebbe essere stato rimandato di qualche settimana perché lei e tutti gli altri protagonisti del reality dovrebbero partecipare ad una puntata speciale le cui riprese sarebbero previste per l'inizio di settembre.

Dopo questa registrazione, si dice che potrebbero essere ufficializzati i tronisti che andrebbero a completare il cast del trono Classico 2025/26.

I rumor sugli ex di Temptation e del Grande Fratello

Sul web circolano diverse indiscrezioni sui tronisti che dovrebbero essere presentati in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne, in particolare sulla ragazza che andrebbe ad affiancare Cristiana sulla poltrona rossa.

Nella lista dei personaggi che sarebbero in lizza per uno dei troni ancora "vacanti", ci sono: Sarah, che ha partecipato a Temptation Island quest'estate e ha conquistato il pubblico con schiettezza e carattere, e un'ex concorrente del Grande Fratello.

Nell'ultima settimana, infatti, in rete si è parlato del possibile ingresso nel cast del dating-show di un'ex inquilina della casa più spiata d'Italia, e il nome più gettonato sembrerebbe essere quello di Shaila Gatta.

L'inizio del percorso di Flavio e di Cristiana

Nella puntata di Uomini e donne che è stata registrata mercoledì 27 agosto, Flavio e Cristiana hanno rivisto e commentato le loro prime esterne.

L'ex tentatore si è trovato molto bene con una corteggiatrice, e lo stesso è successo alla "collega" con un giovane di nome Federico.

Tra i pretendenti della 22enne, inoltre, c'è anche Jakub Bakkour, uno dei single dell'edizione 2024 di Temptation Island.