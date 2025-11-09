Nella settimana dal 10 al 14 novembre si interromperà definitivamente il rapporto tra Mario Lenti e Gemma Galgani. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, infatti, svelano che il cavaliere deciderà di chiudere definitivamente anche l’amicizia con la dama, perché stanco delle sue critiche. Sabrina Zago, invece, tornerà in studio per raccontare della fine della sua storia con Nicola, e poi si riaccomoderà nel parterre.

Mario stanco delle critiche di Gemma

Lunedì 10 novembre a Uomini e donne si tornerà a parlare di Mario e delle sue conoscenze, e Gemma non perderà l'occasione per punzecchiarlo.

Le frecciatine della dama, però, infastidiranno il cavaliere al punto che deciderà di chiudere definitivamente ogni rapporto: accantonata la frequentazione fuori dallo studio, Mario aveva chiesto a Gemma di rimanere amici, ma nei prossimi giorni i fan assisteranno a un suo dietrofront anche su questo.

Stremato dalle critiche della protagonista del Trono Over, l'imprenditore comunicherà a lei e al resto del cast che d'ora in poi non la calcolerà più né in studio né lontano dalle telecamere.

Maria De Filippi rimprovera Cinzia e Rocco

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, però, svelano anche che Mario interromperà la conoscenza con Cinzia e lei cercherà un nuovo confronto con Rocco.

I due discuteranno al centro dello studio a lungo, tant'è che Maria De Filippi interverrà per dire a entrambi che non li chiamerà più insieme perché le hanno fatto perdere tempo parlando di un rapporto che non vogliono riallacciare.

Dal 10 al 14 novembre, inoltre, i telespettatori assisteranno al ritorno di Sabrina: a neppure un mese dalla sua uscita in coppia con Nicola, la dama racconterà che tra loro non ha funzionato e poi riprenderà posto nel parterre e si rimetterà subito in gioco uscendo con altri signori.

La rottura tra Agnese e Federico

Uno degli argomenti di punta delle prossime puntate di Uomini e donne sarà il litigioso rapporto tra Agnese e Federico.

Dopo settimane di dubbi, lacrime e riavvicinamenti, la dama deciderà di chiudere definitivamente con il cavaliere e lo farà quando lui dirà davanti a tutti che non si sente ancora attratto da lei al cento per cento.

Dopo aver messo un punto alla sua frequentazione con Mastrostefano, De Pasquale accetterà di dare un'altra possibilità a Roberto: tra i due ci sarà un vero e proprio ritorno di fiamma, e Federico non potrà fare altro che mostrare fastidio per la nuova frequentazione di Agnese.

Lunedì 10 e martedì 11 novembre ci saranno due nuove registrazioni, e le anticipazioni dovrebbero fare chiarezza su quello che è accaduto in settimana tra i personaggi più discussi del parterre.