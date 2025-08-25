Giuseppe Molonia e Rosanna Siino non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sul loro attuale rapporto, ma molti fan di Uomini e donne sono convinti che tra loro sarebbe finita. In questi giorni, inoltre, Deianira Marzano ha ricevuto la segnalazione di alcuni follower che hanno incontrato il cavaliere a Messina: si dice che l'imprenditore fosse in compagnia di una signora con la quale si sarebbe scambiato diversi baci davanti a tutti.

La segnalazione qualche giorno prima dell'inizio delle riprese

La storia tra Giuseppe e Rosanna sembrerebbe finita, o almeno questo è quello che si evince dalle ultime segnalazioni che sono circolate sul cavaliere di Uomini e donne.

Lo scorso weekend, ad esempio, Deianira Marzano ha ricevuto le foto e il messaggio di alcuni fan che hanno incontrato l'imprenditore di origini siciliane in compagnia di una signora che non era la dama con la quale si è fidanzato davanti alle telecamere di Canale 5.

"Giuseppe era al Duomo di Messina con una donna che non era Rosanna, si baciavano", si legge sui social in queste ore.

Il protagonista del trono Over, dunque, si sarebbe lasciato andare alle affettuosità con quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma.

Il silenzio in vista dell'inizio della nuova stagione

Durante l'estate si è parlato spesso di Giuseppe e Rosanna, in particolare del gelo che è calato tra loro a qualche settimana dalla fine delle registrazioni di Uomini e donne.

Da un paio di mesi la coppia ha smesso di aggiornare i fan sul loro rapporto, anche se diverse persone li hanno visti al mare o al parco acquatico in compagnia dei rispettivi figli.

La dama e il cavaliere hanno scelto di far calare il silenzio sul loro legame, e il motivo potrebbe essere legato all'imminente inizio delle riprese della nuova edizione del dating-show.

In molti sono convinti che Giuseppe e Rosanna torneranno in studio per raccontare cos'è successo tra loro durante le vacanze, e magari poi verranno invitati a restare nel parterre per cercare un altro amore.

La conoscenza altalenante con Sabrina

Giuseppe è stato uno dei protagonisti indiscussi della passata stagione di Uomini e donne, anzi i fan ricorderanno che per mesi Maria De Filippi gli ha dedicato molto spazio nelle puntate.

La conoscenza tra il cavaliere e Sabrina ha monopolizzato tutta la prima parte della scorsa edizione, e ha continuato a farlo anche quando è finita: per settimane i due si sono confrontati, hanno litigato e hanno commentato le rispettive nuove frequentazioni.

In primavera, poi, Giuseppe si è avvicinato a Rosanna e ha deciso di concentrarsi esclusivamente su di lei: dopo un lungo tira e molla, i due hanno scelto di viversi lontano dalle telecamere.