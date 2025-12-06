L'8 dicembre Uomini e donne non andrà in onda, quindi le nuove puntate saranno trasmesse da martedì 9. Le anticipazioni del web svelano che la prossima settimana si parlerà molto di Flavio Ubirti e dell'ultimatum che darà alle sue corteggiatrici: stufo di dover rincorrere sia Martina Cardamone che Nicole Belloni, il tronista dirà che se non cambieranno atteggiamento lui potrebbe lasciare il programma senza fare la scelta.

Il discorso di Flavio sul futuro a Uomini e donne

La prossima settimana la programmazione di Uomini e donne inizierà martedì 9 dicembre: lunedì 8, infatti, è l'Immacolata e il dating-show non andrà in onda.

Fino a venerdì 12/12, dunque, i telespettatori assisteranno alle puntate che sono state registrate circa quindici giorni fa e delle quali sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Flavio sarà protagonista con una sfuriata che colpirà molto sia il pubblico che le sue corteggiatrici: stanco di dover rincorrere Martina e Nicole dietro le quinte o fino a casa, il tronista metterà entrambe davanti ad un bivio.

Il ragazzo inviterà le sue spasimanti a cambiare atteggiamento concentrandosi più sulle loro conoscenze, altrimenti lui potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare il trono senza fare la scelta.

La seconda esterna di Ciro e un bacio di Cristiana

Restando sui protagonisti del trono Classico, dal 9 al 12 dicembre verrà mandata in onda la seconda esterna di Ciro.

Il tronista di Uomini e donne conoscerà meglio una corteggiatrice di nome Ale e si scoprirà che i due si sono già incrociati qualche volta perché frequentano la stessa palestra.

Cristiana, invece, bacerà Federico per la seconda volta e gli altri ragazzi che sta conoscendo non la prenderanno bene.

La prossima settimana, inoltre, non sarà dato molto spazio al trono di Sara.

Prevista una sola registrazione

In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha informato i fan di Uomini e donne che la prossima settimana ci sarà una sola registrazione.

Salvo cambi di programma dell'ultimo momento, il cast si ritroverà agli studi Elios soltanto martedì 9 dicembre e quel giorno trapeleranno le anticipazioni di tutto quello che accadrà tra i personaggi più chiacchierati dei troni Classico e Over.

Dunque lunedì 8 dicembre il dating-show non andrà in onda e non ci sarà neppure il consueto appuntamento con le riprese delle puntate che i fan dovrebbero vedere su Canale 5 prima delle vacanze di Natale.

Ancora non si sa quando la trasmissione condotta da Maria De Filippi si fermerà (per poi riprendere all'inizio del 2026), ma probabilmente i telespettatori assisteranno all'ultima puntata dell'anno venerdì 19 dicembre.