Manca sempre meno al ritorno di Amici di Maria De Filippi su Canale 5: la nuova edizione debutterà sul piccolo schermo domenica 21 settembre, ma la puntata verrà registrata il giovedì precedente. Tra le anticipazioni più attese dai fan, ci sono quelle sull'identità dei ragazzi che otterranno la maglia da titolare: saranno i professori a scegliere i cantanti e i ballerini che formeranno la classe 2025/26 del talent.

Conto alla rovescia per il ritorno in televisione

In queste ore è trapelata la data in cui si registrerà la prima puntata di Amici 25: salvo cambi di programma, Maria De Filippi dovrebbe condurre le prime riprese stagionali del talent giovedì 18 settembre.

Tre giorni dopo, quindi domenica 21, il programma tornerà in onda su Canale 5 con lo speciale interamente dedicato alla formazione della nuova classe: in quell'occasione spetterà ai sei docenti della scuola scegliere i ragazzi che entreranno a far parte del cast 2025/26.

Sui canali social della trasmissione, inoltre, di recente è stato pubblicato il promo che conferma l'imminente ritorno di Amici con nuovi allievi, sfide e un percorso che porterà i titolari a giocarsi un posto al serale.

Si sta per formare la classe di #Amici25! Chi saranno i nuovi allievi? Vi aspettiamo a Settembre su Canale 5 🤩✨ pic.twitter.com/2YTTWJT5lI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 9, 2025

Il meccanismo del primo speciale della stagione

Qualora il meccanismo di Amici dovesse rimanere lo stesso delle ultime edizioni, alla prima puntata parteciperanno una serie di ospiti (solitamente ex allievi, esponenti del mondo dello spettacolo e della musica) che avranno il compito di consegnare la maglia da titolare a chi otterrà il "sì" di almeno un professore.

Gli aspiranti alunni si esibiranno davanti ai docenti della propria categoria di appartenenza, poi scopriranno se qualcuno di loro li vuole nella sua squadra: nel caso più di un insegnante riterrà idoneo lo stesso ragazzo, sarà quest'ultimo a scegliere chi diventerà il suo tutor.

Al termine del primo speciale di una nuova stagione, si completerà la classe e inizierà ufficialmente la fase pomeridiana del format.

I possibili ospiti al debutto

Solitamente una nuova edizione di Amici inizia con l'ingresso in studio del vincitore uscente: quest'anno dovrebbe essere il turno di Daniele, il ballerino che ha trionfato in finale lo scorso maggio.

Sul palco, però, potrebbero alternarsi diversi ospiti, magari ex allievi che in questo periodo sono in uscita con un nuovo brano: da Annalisa (in radio con un feat con Marco Mengoni) a Sarah, che tra qualche giorno dovrebbe pubblicare un pezzo inedito in duetto con Mida.

Non sarebbe da escludere neppure il ritorno di Angelina, che è ferma da quasi un anno per motivi di salute ma lo scorso 4 settembre è riapparsa in pubblico e ha cantato con Olly a un suo concerto.