Sembrerebbe tornato il sereno tra Cecilia Rodriguez e Belen. In queste ore, Cecilia ha pubblicato una foto in cui la sorella maggiore appare insieme a Jeremias, scrivendo: “Ma la bellezza dei miei fratelli?”. Dopo mesi di silenzi sui social, Cecilia ha scelto di rompere il ghiaccio, tornando a rivolgersi pubblicamente a Belen. Un segnale che lascia intendere un riavvicinamento

Il gesto di Cecilia

In queste ore, su Instagram è apparso uno scatto di Belen Rodriguez e Jeremias mentre presentano la nuova collezione del loro brand di moda.

Cecilia Rodriguez, pur non essendo presente all’evento, ha deciso di ripubblicare la foto che ritrae i suoi familiari con parole semplici, ma significative: “Ma la bellezza dei mie fratelli?

”. Un commento che di per sé non aggiungerebbe nulla di eclatante, ma che assume valore se si considera che erano mesi che Cecilia non interveniva pubblicamente in post legati alla sorella maggiore.

Dietro questo gesto potrebbe esserci dell’altro. Secondo indiscrezioni, le due sorelle potrebbero presto rivedersi in occasione di un incontro di lavoro legato ai loro progetti professionali.

Che cos'è successo tra le sorelle Rodriguez

A oggi, 9 settembre, non è possibile sapere con certezza cosa sia accaduto tra Belen e Cecilia Rodriguez.

Tutto è iniziato lo scorso aprile, quando ad allarmare i fan era stato un unfollow improvviso tra Belen e Ignazio Moser. In seguito il follow è tornato, ma le due sorelle hanno continuato a non interagire in pubblico.

A rendere più evidente il distacco era stata anche la gravidanza di Cecilia: quando lei e Ignazio hanno annunciato di aspettare una bambina, Belen non aveva rilasciato alcun commento pubblico.

Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva parlato di un litigio piuttosto serio tra le due, senza però specificarne i motivi. Dall’altra parte, Belen in un’intervista aveva smentito ogni frattura: nessun litigio con Cecilia, semplicemente meno scambi affettuosi davanti alle telecamere. Secondo lei, lontano dai riflettori, il rapporto tra le sorelle restava comunque sereno e solido.

Rodriguez-Moser: la nascita della bambina è sempre più vicina

Dal punto di vista sentimentale, Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento d'oro accanto a suo marito Ignazio Moser.

In occasione della festa della mamma, ha pubblicato un post sui social in cui ha annunciato di essere incinta. Subito dopo, anche Ignazio ha condiviso alcuni scatti che ritraggono la moglie con il pancione, celebrando insieme la futura maternità.

La coppia ha già scelto il nome della loro primogenita: si chiamerà Clara Isabel, in omaggio alla nonna materna di Cecilia.

Da tempo, i coniugi Rodriguez-Moser sognavano di diventare genitori e, in più di un’intervista, avevano espresso il desiderio di allargare presto la famiglia.