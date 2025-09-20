Mancano pochi giorni alla registrazione della prima puntata di Amici 25 e una storica insegnante di canto ha già confermato la sua presenza nel cast. Con un post pubblicato sul suo account Instagram, Lorella Cuccarini ha annunciato che anche quest'anno sarà insegnante della scuola più famosa d’Italia e che non vede l'ora di iniziare a lavorare con i nuovi allievi.

L'anticipazione tramite i social

La prima puntata di Amici 25 andrà in onda domenica 28 settembre, ma verrà registrata il giovedì precedente: tra meno di una settimana, sul web circoleranno i nomi degli allievi che i professori sceglieranno per comporre la classe della nuova edizione del talent.

Nel corso delle riprese che daranno il via alla stagione 2025/26, inoltre, sarà ufficializzato il cast fisso del programma, in particolare i sei docenti che ricopriranno anche il ruolo di tutor dei ragazzi.

Poche ore fa, però, un'insegnante è uscita allo scoperto, anticipando che parteciperà al format di Canale 5 anche quest'anno: postando una serie di vecchie foto su Instagram, Lorella Cuccarini ha svelato che è stata confermata per il quarto anno consecutivo e quindi a breve tornerà a occupare il posto accanto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

"Tra poco, si ricomincia. Siete pronti? Io non vedo l'ora", ha scritto la showgirl sui social.

Un solo cambiamento nella commissione interna

La notizia del ritorno di Lorella Cuccarini ad Amici non ha sorpreso i fan, anzi quasi tutti si aspettavano che sarebbe stata confermata nella commissione interna anche quest'anno.

Secondo quanto si è detto e scritto durante l'estate, Maria De Filippi avrebbe deciso di sostituire solo uno dei professori che hanno contribuito al successo della scorsa edizione: salvo sorprese, Deborah Lettieri non dovrebbe più far parte del corpo docente nella scuola, e al suo posto dovrebbe esserci Veronica Peparini.

Riconferme in arrivo, invece, per Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per il ballo.

Domenica 28 settembre l'esordio su Canale 5

Sul web stanno circolando i nomi di alcuni ragazzi che potrebbero ottenere la maglia da titolare nella prima registrazione, in particolare quattro cantanti che quest'estate avrebbero partecipato ai casting.

Secondo indiscrezioni tutte da confermare, dovrebbero esibirsi davanti ai professori per provare a ricevere almeno un "sì": Michelle Cavallaro (ex volto de Il Collegio e star di TikTok), Kora, Matteo Della Vecchia e Plasma 8003.

Tutti questi aspiranti allievi avrebbero buone possibilità di entrare nella scuola nel corso della puntata che verrà registrata il 25 settembre, ma che il pubblico vedrà la domenica successiva su Canale 5.