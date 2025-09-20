Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Erim inizierà a frequentare Ilayda nonostante sia ancora in punizione per l’incidente stradale che ha causato. Durante un confronto, il ragazzo scoprirà che Ilayda ha bisogno di soldi per pagare le medicine della madre gravemente malata. Erim deciderà di aiutarla, arrivando a vendere il proprio telefonino.

Erim inizia a frequentare Ilayda

Erim comincerà a frequentare cattive compagnie dopo essere rimasto sconvolto dal matrimonio improvviso tra Ender e Alihan.

Un giorno si metterà alla guida dell'auto del padre, nonostante non abbia la patente, finendo per investire una donna che dovrà ricorrere alle cure ospedaliere. Halit punirà il figlio, infuriato per l’ingente somma di denaro che ha dovuto sborsare per evitare la denuncia da parte del figlio della vittima. Halit costringerà il suo fidato autista Sitki a sorvegliare ogni mossa di Erim. Quest'ultimo, però, continuerà a rimanere in contatto con Ilayda, che gli chiederà di incontrarsi.

Erim aiuta Ilayda a pagare le medicine della madre

Erim chiederà al suo autista di accompagnarlo al cinema per poter incontrare Ilayda. Sitki deciderà di assecondarlo. Durante l’incontro, Ilayda confiderà a Erim che sua madre sta attraversando un periodo difficile dopo la diagnosi di una grave malattia, spiegandogli di non avere i soldi per acquistare i medicinali.

Erim accetterà di aiutarla, vendendo il suo telefono. Con una scusa, proverà a chiedere del denaro a Halit, ma lui si rifiuterà di darglieli.

Caner ed Emir sono andati a vivere insieme

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, andate in onda a fine settembre su Canale 5, Caner ed Emir hanno deciso di prendere un appartamento insieme, mentre Ender si è recata in ospedale a trovare Zerrin, colpita da un malore dopo aver scoperto le nozze di Alihan con Ender.

Erim, invece, ha confidato a Yildiz di non sopportare l’idea che Ender abbia sposato Alihan. Anche Zeynep è rimasta sconvolta, progettando di lasciare l'azienda. Alihan le ha chiesto di rimanere, ma lei ha rifiutato la proposta. Alihan ha sposato Ender solamente per ottenere la maggioranza delle quote della Falkon Aviation, ma Halit ha tenuto nascosto un asso nella manica.

Infine, Hakan e Irem hanno capito che tra loro non avrebbe potuto funzionare a causa della forte differenza di ceto sociale.