La nuova stagione di Amici di Maria De Filippi è alle porte: il debutto ufficiale della 25ª edizione è fissato per domenica 28 settembre 2025, intorno alle ore 14, su Canale 5. Anche quest’anno ritroveremo i volti noti che guideranno gli studenti nel loro percorso artistico: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli a cui si aggiungerà Veronica Peparini che prenderà il posto di Deborah Lettieri.

Mentre cresce l’attesa per conoscere gli allievi che comporranno la prossima classe, stanno già iniziando già a trapelare i primi dettagli sulla fase serale, prevista per la primavera del 2026.

Gigi D'Alessio verso il serale di Amici?

Secondo alcune anticipazioni diffuse da Santo Pirrotta, attraverso la sua newsletter Celebrity Watch su Vanity Fair, Maria De Filippi sarebbe pronta a introdurre un volto molto amato della musica italiana nel cast del serale: si tratta di Gigi D’Alessio. Dopo aver lasciato la giuria di The Voice e salutato la Rai, il cantante napoletano potrebbe approdare a Amici in un ruolo di primo piano, forse come giudice fisso nella fase finale del programma.

Tra i possibili candidati anche Massimo Ranieri

Ma non è finita qui: tra i possibili nuovi ingressi figura anche il nome di Massimo Ranieri. L’artista, durante una recente intervista a Il Messaggero, ha espresso il desiderio di prendere parte alla trasmissione di Maria De Filippi in qualità di insegnante.

Queste le sue dichiarazioni: "Io ad Amici? Perché no? Non mi farei chiamare ‘maestro’, ma ‘consulente’ che suona meglio. Se Maria mi chiama, io sono pronto. Parliamone".

Un’ipotesi che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico e che, se confermata, porterebbe ulteriore prestigio al cast del programma.

Insomma, tra ritorni attesi e possibili colpi di scena, la 25ª edizione di Amici si preannuncia ricca di novità e grandi nomi.

Le due ex allieve Antonia e Senza Cri ufficializzano la relazione

Intanto, proprio nei giorni scorsi, Antonia e Senza Cri hanno ufficializzato la loro relazione.

Durante un evento musicale hanno condiviso su Instagram uno scatto che le ritrae mentre si scambiano un bacio.

A rendere ancora più significativo il momento è la didascalia scelta da Antonia: un verso della canzone Prima stanza a destra di Amanda, che recita “Sei tu la cura a tutto, sei tu che mandi via il buio”.

L’ultima volta che Antonia aveva accennato alla sua vita privata risale allo scorso giugno, quando, con grande riservatezza, si era limitata a dire: “Non mi va di dire niente a livello sentimentale, posso dire solo che sono felice”.

Durante la loro partecipazione ad Amici, il pubblico più attento aveva percepito un legame profondo tra Antonia e Senza Cri. Sebbene il programma non abbia mai puntato i riflettori sulla loro sfera personale, lasciando spazio esclusivamente al loro talento, la connessione tra le due era apparsa evidente.