Veronica Peparini ha sposato Andreas Muller dopo otto anni d'amore. La coppia, che è nata ad Amici nel 2017, è convolata a nozze il 29 settembre davanti a familiari e colleghi. Le prime immagini del matrimonio sono state condivise dai profili social di Verissimo, quindi è probabile che presto i due saranno ospiti di Silvia Toffanin per raccontare del loro giorno più bello.

Le prime immagini del matrimonio

Lunedì 29 settembre si sono celebrate le nozze tra due protagonisti di Amici: l'insegnante Veronica Peparini e l'ex allievo e professionista Andreas Muller.

I due si sono conosciuti nella scuola otto anni fa, quando lei era docente e lui alunno. Terminata l'avventura nel talent, tra la coreografa e il giovane è scoppiato l'amore e non si sono più lasciati.

Dopo un fidanzamento lungo e due figlie, Veronica e Andreas sono diventati marito e moglie: le prime immagini del matrimonio sono state condivise dai profili social di Verissimo, che dovrebbe avere l'esclusiva.

In un video che ha emozionato tutti i fan, dopo il "sì", la coppia si scambia un dolce bacio mentre sullo sfondo ci sono i fuochi d'artificio.

Ancora meglio dei film❤️

Andreas Muller e Veronica Peparini sposi🥲 pic.twitter.com/aAAWHv0elB — Bene___ (@Bebbe___) September 29, 2025

La serenata la sera prima delle nozze

Prima di sposare la compagna, Andreas ha deciso di sorprenderla facendole una serenata sotto casa.

Sui social sono stati pubblicati diversi video in cui si vede Muller esibirsi per Veronica davanti ai parenti e agli amici di vecchia data.

La coreografa si è affacciata al balcone e ha ascoltato la dedica che le ha fatto il fidanzato a poche ore dal matrimonio.

Le nozze tra l'insegnante e l'ex allievo di Amici si sono celebrate a Roma, dove i due vivono con i figli (le gemelle nate dalla loro relazione e i due adolescenti che Peparini ha avuto da un legame precedente).

Il ritorno in cattedra

Veronica ha sposato Andreas a pochi giorni di distanza dal suo ritorno ad Amici. Domenica 28 settembre è andata in onda la puntata nella quale Maria De Filippi ha confermato che quest'anno sarà Peparini ad affiancare Alessandra Celentano ed Emanuel Lo nella commissione di ballo.

La coreografa ha ripreso posto in studio e ha già scelto i ragazzi che seguirà al pomeridiano e al serale.

La classe 2025/2026 del talent è composta da 18 titolari, dieci cantanti e otto ballerini. I tre professori di danza hanno detto "sì" anche al 16enne Emiliano e ai latinisti Maria Rosaria e Alex.

A partire dal prossimo speciale, gli insegnanti dovranno valutare se gli alunni meritano il banco o se c’è qualcuno che potrebbe fare meglio, quindi già dalla seconda puntata potrebbero cominciare le sfide a eliminazione.