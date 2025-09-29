Nei prossimi episodi de La forza di una donna non mancheranno momenti di tensione. Bahar (Özge Özpirinççi) non nasconderà al marito Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) di provare dei sentimenti per Arif Kara (Feyyaz Duman).

Bahar apprende del decesso di Yeliz

Prossimamente, Yeliz perderà la vita a causa di un colpo di pistola esploso per errore da uno degli scagnozzi di Nezir, incaricati di rapire Bahar e i figli Nisan e Doruk, che invece si troveranno al sicuro grazie a Sarp. Quest’ultimo condurrà la sua prima moglie e i bambini in un rifugio segreto, ma poco dopo sarà raggiunto anche da Piril insieme ai loro gemelli.

Venuto a sapere della morte di Yeliz, Sarp chiederà a Enver di non rivelare nulla a Bahar, per evitare che faccia ritorno nel suo quartiere.

Tuttavia, Bahar rischierà di venire a sapere dell’omicidio della sua amica quando Nisan e Doruk vedranno una foto di Yeliz in televisione. Profondamente scossa, Bahar tenterà di contattare i suoi familiari al telefono, ma a risponderle sarà il suo datore di lavoro Emre, che le farà le condoglianze. Dopo aver appreso del decesso di Yeliz, Bahar si farà accompagnare al cimitero da Arif per darle l’ultimo saluto.

Bahar in procinto di lasciare il rifugio di Sarp

Dopo aver chiesto perdono a Yeliz, morta a causa di Sarp, Bahar si ricongiungerà con Enver, Ceyda e la madre Hatice, manifestando l’intenzione di restare con loro.

Successivamente, con la complicità di Arif, tenterà di fuggire durante la notte dal rifugio di Sarp insieme ai figli. Tuttavia, quando l’uomo la sorprenderà e le dirà che può lasciare il nascondiglio ma senza portare via i bambini, Bahar desisterà dal suo intento.

Dopo un nuovo scontro con Arif, Sarp pretenderà di sapere dalla sua prima moglie se il barista sia davvero il suo fidanzato. Bahar spezzerà il cuore al marito con queste parole: "Arif non è il mio ragazzo, ma non ho detto che non lo amo".

Sarp e Arif si sono già scontrati

Dopo aver dissotterrato le finte tombe di Bahar e dei bambini, Sarp ha scoperto che in realtà non erano affatto morti. Nel frattempo, Arif ha chiesto a Bahar di sposarlo, mentre Sirin ha convinto Suat a ospitarla a casa sua dopo un litigio con il padre Enver.

Dopo aver trovato il cadavere della madre Julide, Sarp si è recato da Enver per chiedergli, Sarp si è recato da lui per chiedergli dove si trovassero Bahar, Nisan e Doruk, finendo per avere un duro scontro con Arif. Quest’ultimo ha fermato Sarp appena lo ha visto bussare alla porta di Hatice ed Enver e lo ha cacciato via, facendogli credere che i due coniugi non fossero in casa.