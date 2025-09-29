Questo lunedì 29 settembre c'è stata la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono previste questa settimana (l'altra ci sarà martedì 30) e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è accaduto in studio. Gemma Galgani non ha trattenuto le lacrime per l'ennesimo rifiuto di Mario Lenti. Federico Mastrostefano, invece, ha chiuso con Agnese De Pasquale e lei ha pianto per il dispiacere.

Delusioni per le dame Gemma e Agnese

Il 29 settembre il cast di Uomini e donne ha partecipato a una nuova registrazione, e in rete stanno già circolando le anticipazioni di gran parte di quello che i telespettatori potranno vedere tra qualche settimana.

Gemma non si capacita del "no" di Mario, per questo ha provato a insistere, ma di fronte all'ennesimo rifiuto non ha trattenuto le lacrime.

Anche Agnese ha pianto quando ha saputo che Federico preferisce frequentare solo Francesca, quindi ha chiuso la loro conoscenza in modo piuttosto brusco.

Tra Marina e Isabella, invece, c'è stato un battibecco molto acceso: la seconda si è lamentata del fatto che la collega di parterre parlerebbe con un volume di voce troppo alto, e per lei sarebbe una pazza.

Conoscenze e ripensamenti tra i senior

Nelle ultime registrazioni, le dame e i cavalieri del parterre hanno tolto un po' di spazio ai ragazzi del trono Classico.

Tra i personaggi più discussi di questo periodo, c'è sicuramente Federico, che dopo un'iniziale indecisione tra Rosanna, Valentina, Barbara e Agnese, ha deciso di frequentare solo quest'ultima per capire se potrebbero fare coppia anche fuori dagli studi di Uomini e donne.

Alla fine Mastrostefano ha preferito una new entry, Francesca.

Sabrina, invece, ha cercato di dimenticare le delusioni del passato uscendo a cena con Enrico, ma ha preferito chiudere quando ha scoperto che lui è interessato anche a Cinzia.

I primi interessi di Gemma

Le riprese della nuova edizione di Uomini e donne sono iniziata poco più di un mese fa, quindi sono già tanti gli spunti di discussione che hanno offerto i componenti del parterre. La stagione è cominciata con alcuni ritorni (Gloria, Barbara, Guido, Rosanna), ma soprattutto con la riconferma di Gemma al centro delle dinamiche del trono Over.

In poche settimane la dama ha approfondito la conoscenza con tre cavalieri, ma con nessuno di loro è riuscita a costruire un legame che durasse più di qualche appuntamento.

Dopo aver fatto un'esterna con Pasquale e una con Antonio, Galgani sembrava aver perso la testa per Mario, tant'è che per lui si era esposta parlando di sentimenti e di gelosia, ma alla fine è tutto finito quando l'uomo ha dichiarato che da parte sua c'è solo un'amicizia.